Crisi del latte, Federdistribuzione: “Mangiate il pecorino romano”

“C’è un solo modo per difendere i prodotti fatti con il latte sardo. Mangiarli”. Questa l’iniziativa lanciata da Federdistribuzione, che schiera così i supermercati a fianco dei pastori sardi e lancia una campagna per valorizzare il pecorino romano e più in generale i prodotti di origine ovina sarda, invitando i clienti a consumarli per far aumentare la domanda. Si partirà il prossimo fine settimana, 23 e 24 febbraio, quando ciascuna insegna aderente esporrà nei punti vendita l’invito ai consumatori.

“La protesta dei pastori sardi è ormai entrata nelle case di ciascuno di noi, con le immagini forti del latte gettato nelle strade. Il prezzo pagato dall’industria non consente di coprire i costi di produzione e così gli allevatori hanno fermato la lavorazione e avviato la contestazione – si legge in una nota – Federdistribuzione e le sue aziende associate hanno deciso di schierarsi al fianco della comunità sarda dei produttori di latte, con un’iniziativa concreta, in grado di incidere sulla situazione”. La grande distribuzione ricorda le condizioni di mercato che di fatto hanno portato alla crisi: si produce troppo latte e quindi troppo pecorino romano rispetto a quello che si vende; le esportazioni sono crollate del 33%, la domanda interna non assorbe tutta la produzione e i prezzi della filiera scendono.

“Ciò che occorre fare, per evitare interventi di troppo breve periodo o di alterazione delle condizioni di libero mercato, è lavorare per tornare ad avere equilibrio tra domanda e offerta, favorendo così il rialzo dei prezzi – dice Federdistribuzione – La Grande Distribuzione non compra direttamente il latte dagli allevatori, compra il prodotto finito dai trasformatori, ma può agire sul consumo, facendo avvicinare le famiglie al pecorino romano”.

Per questo dal prossimo fine settimana partirà una campagna di valorizzazione del pecorino romano e dei prodotti sardi in migliaia di punti vendita, che inviteranno i clienti a consumare una eccellenza del made in Italy. Le imprese che hanno già aderito all’iniziativa sono: Auchan Retail, Bennet, Carrefour, Despar, Esselunga, Famila, Gruppo Végé, Il Gigante, Iper, Italmark, Magazzini Gabrielli, Pam-Panorama, Unes.