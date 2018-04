Le richieste dei cittadini sono state così tante che il progetto è raddoppiato. Konsumer Italia ha aperto altri 5 Help Point nell’ambito di Agricercando, il progetto finanziato dalla Regione Lazio che vuole valorizzare l’agricoltura di prossimità, la filiera corta, i mercati e la lotta allo spreco alimentare. La rete di sportelli aperti al pubblico rappresenta infatti un punto di riferimento in cui il cittadino può trovare tutte le informazioni sull’agricoltura di prossimità e sulla filiera corta, conoscere le iniziative, informarsi sulle eccellenze regionali e sulla stagionalità dei prodotti.E contribuire a limitare lo spreco di cibo.

Dopo l’apertura dei primi 4 Help Point previsti dal progetto (a Frosinone, Rieti, Cassino e Roma), da questa settimana saranno operativi anche quelli di Isola Liri-Sora, Montecompatri, Tivoli, Anguillara, Latina e Civita Castellana. “Abbiamo deciso di aumentare il numero degli Help Point originariamente previsti dal progetto per via del grandissimo numero di contatti pervenuti nelle sedi già operative, oltre 250 – dichiara Fabrizio Premuti, presidente Konsumer Italia – a dimostrazione della grande sete di informazioni che i cittadini nutrono nei confronti dei temi trattati da Agricercando. Pertanto, invece degli ulteriori 4 previsti, ne abbiamo aperti ben 6, aggiungendo quelli di Civita Castellana e Tivoli e mettendo dunque a disposizione dei cittadini un totale di 10 Help Point”.

Negli sportelli i consumatori troveranno persone preparate per fornire informazioni sulla filiera corta e sui mercati curati direttamente dai produttori, scoprendo i vantaggi che il rispetto della stagionalità dei prodotti può dare sia per l’ambiente che per la salute, e indicazioni sulla lotta allo spreco alimentare, perché frutta e verdura comprate direttamente dal produttore sono più fresche e hanno una maggiore durata.

“Domenica 8 aprile saremo con i nostri gazebo di Agricercando ad Accumoli, distribuendo materiale informativo e mettendo a disposizione della popolazione i nostri esperti, per parlare di filiera corta ma soprattutto per valorizzare le produzioni locali ed incentivare l’acquisto nei farmers market – spiega Premuti – un elemento chiave nella lotta agli sprechi alimentari e per lo sviluppo dell’economia circolare, che nasce ed investe sul territorio e sul territorio ritorna, anche in termini di occupazione”. Un patrimonio, quello delle eccellenze produttive del Lazio, che il progetto Agricercando intende incrementare e promuovere avvicinando il consumatore ai produttori.