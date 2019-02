Lotta allo spreco alimentare, Fondazione Bonduelle: tornano i Giochi inOrto

Dopo il successo del 2018, riprendono le tappe di “Giochi di inOrto” della Fondazione Bonduelle. Un progetto educativo e ludico, pensato per sensibilizzare i bambini sull’importanza del consumo di verdura e frutta – nel quadro di un’alimentazione sana ed equilibrata – attraverso attività mirate alla scoperta del gusto di non sprecare cibo e risorse. Giochi di inOrto è un progetto ideato in Italia dalla Fondazione Bonduelle che dal 2012 vede protagonisti i bambini tra i 5 e i 12 anni.

L’evento si compone di 30 grandi caselle colorate che segnalano il percorso da seguire per raggiungere la meta: la creazione, passo dopo passo, di un vero e proprio orto. Accanto alle attività di preparazione del terreno, semina, cura e raccolta delle piantine, i piccoli concorrenti – divisi in squadre e guidati dagli animatori – vengono coinvolti in giochi interattivi che hanno lo scopo di insegnare a bambini e genitori a rivalutare elementi altrimenti considerati scarti di nessun valore quali, ad esempio, le foglie delle zucchine in cottura o gli avanzi di frutta e verdura per la preparazione del compost, insegnando così l’importanza delle proprie azioni in ambito alimentare. Insomma, un’occasione per sensibilizzare i più piccoli a mangiare le verdure e a un consumo consapevole.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2018. Abbiamo ricevuto ottimi feedback e tutti i partecipanti hanno dimostrato entusiasmo e spirito di partecipazione”, afferma Federica Barabino, Responsabile della Louis Bonduelle Foundation per l’Italia.

“Stiamo già programmando le prossime tappe in diverse città come Milano, Torino, Parma, Firenze e Verona consci del fatto che se riusciamo ad insegnare ai bambini a condurre una vita sana e sostenibile, avremo anche adulti più responsabili ed attenti all’ambiente”.

Negli ultimi mesi dello scorso anno la Fondazione ha organizzato 3 eventi a Crema, Morbegno e Mantova dove hanno partecipato più di 100 bambini con le loro famiglie. L’obiettivo nel 2019 è quello di coinvolgere ancora più bambini organizzando le tappe in diverse regioni italiane.

