Lotta allo spreco alimentare, UNC: convegno a Perugia per presentare le Save Bag

Venerdì 25 gennaio, presso la Sala Partecipazione della Regione Umbria, Unione Nazionale Consumatori parlerà di lotta allo spreco alimentare e saranno presentate le “Save Bag”, delle scatoline di cartone riciclato e alluminio che saranno distribuite gratuitamente ai ristoratori del territorio della regione Umbria.

Lo spreco alimentare provoca perdite per un valore di oltre 2.000 miliardi di euro. L’Italia “contribuisce” con circa 12,6 miliardi di euro di alimenti buttati, attestandosi a metà della media europea, il 21% di questi alimenti viene sprecato nell’ambito della ristorazione, in molti casi perché non viene data al cliente l’opportunità di portare a casa i propri avanzi.

Il cibo rimasto diventa un rifiuto e comporta un danno al portafoglio ed alla collettività, sia per lo smaltimento che per lo spreco.

Il convegno è parte integrante del progetto LIFE – Food.Waste.StandUp, una campagna, diffusa su tutto il territorio nazionale, di comunicazione e sensibilizzazione contro lo spreco e per il recupero delle eccedenze che coinvolge, per la prima volta, tutti gli attori del processo alimentare: industria, distribuzione e consumatori.

Il progetto è coordinato da Federalimentare con un partenariato di eccellenza composto da Federalimentare, Federdistribuzione, Fondazione Banco Alimentare Onlus e Unione Nazionale Consumatori.

L’iniziativa risponde ad un’esigenza di recupero fortemente sentita a livello globale. Sul tema, affrontato già dal Parlamento europeo, è intervenuto il governo italiano con la Legge Gadda, n. 166\2016, concernente la donazione e la distribuzione di prodotti, non solo alimentari, a fini di solidarietà sociale. Obiettivo della legge era quello di rendere più organico il quadro normativo italiano, semplificandolo a favore delle persone più svantaggiate del paese e coinvolgendo tutti gli attori del processo di recupero e redistribuzione delle eccedenze.

Dall’entrata in vigore della legge “antisprechi” i risultati sono decisamente incoraggianti, con un forte incremento della quantità e della qualità di prodotti recuperati.

Molte Regioni sono pertanto intervenute sul tema proponendo normative locali e iniziative informative. In particolare, la Regione Umbria ha approvato la lg. n. 16/2017 per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici. Un grande passo che ha reso l’Umbria una regione più etica e civilmente impegnata.

Durante l’iniziativa sarà presentata la campagna per la distribuzione gratuita ai ristoratori della regione Umbria, di 50.000 “Save-Bag” prodotte in collaborazione con Cuki Cofresco srl. “Le Save Bag”, spiegano dall’associazione, “sono un utile strumento di sensibilizzazione nella lotta allo spreco, grazie alle quali sarà possibile promuovere su tutto il territorio, comportamenti virtuosi sia nei consumatori che nei ristoratori.

I partner sostenitori del progetto sono Federalimentare, Federdistribuzione, Banco Alimentare Onlus, Unione Nazionale Consumatori, Cuki Cofresco (save bag) e i partner di supporto all’iniziativa in Umbria sono: Provincia di Perugia, Unione Nazionale Consumatori Umbria, ALI – Associazione Legali Italiani, AIAB Umbria, Confcommercio Umbria, Università dei Sapori, Felcos Umbria, Strada del Sagrantino e il Progetto EDU/AlimentiAmici, Powered by Lisa Proietti, Resp.le Area Ambiente e Territorio di UNC Umbria.