Mangi l’agnello? Sei uno sfigato, LNDC: la Pasqua 2019 è animal friendly

Pasqua sta arrivando, insieme al suo carico di cibi dolci e salati da portare in tavola come vuole la tradizione. Tra uova di cioccolato, colombe e pastiere, torte rustiche e casatiello non c’è che l’imbarazzo della scelta. Attenzione però: non vi venga in mente di portare a tavola l’agnello o rischierete di essere tacciati come sfigati.Si tratta ovviamente di una provocazione, ideata dalla Lega Nazionale Difesa del Cane- Animal Protection, che vuole essere un invito a prendere coscienza della sofferenza che c’è dietro le tradizioni, religiose o meno.

“Da tempo LNDC si impegna a promuovere l’alimentazione senza prodotti di origine animale, ma questo è il periodo in cui si consuma tradizionalmente la carneficina più agghiacciante dell’anno”, afferma Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection. “Per il 2019 abbiamo deciso di lanciare un messaggio volutamente provocatorio per sottolineare l’incoerenza di chi dice di amare gli animali ma al tempo stesso non rinuncia a ucciderli per mangiarli”.

Ecco quindi l’hashtag #SeiUnoSfigato dedicato a chi mangia ancora l’agnello a Pasqua, accompagnato dal claim “Per essere trendy vivi animal friendly”. “Anche questa è una provocazione”, continua Rosati. “La scelta alimentare vegana non deve essere dettata dalle mode ma da una presa di coscienza della sofferenza che viene inflitta agli animali che ancora oggi scegliamo di mangiare per tradizioni anacronistiche e prive di ogni fondamento. Tuttavia è un dato di fatto che sempre più persone si avvicinano ai menù veg per curiosità o per moda e va bene anche quello, se serve a ridurre e magari arrivare a porre fine allo sfruttamento animale”.

E non mancano anche i suggerimenti per un menu di Pasqua “animal friendly”: chips di patate dolci, falafel, pasta con zucca e noci, hummus di ceci, muffin vegani al cioccolato e banana.

In tutta sincerità, al netto di altri tipi di carne, noi l’agnello lo mangeremo ugualmente: di pasta di mandorla, ripieno di marmellata e cioccolato. Non sappiamo se questo farà di noi degli “sfigati” o dei “super trendy” ma la nostra coscienza sarà (almeno in parte) a posto.