Ministero Salute richiama lotto di Croissant Bauli per rischio salmonella

Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di Croissant a lievitazione naturale con crema al latte della Bauli per rischio microbiologico legato alla presenza di salmonella. Il richiamo è stato pubblicato ieri sul sito del Ministero e riguarda il lotto LA8312BR con termine minimo di conservazione 30/11/2018. La confezione delle merendine è di 300 grammi in tutto (6 per 50 grammi). Il Ministero della Salute avverte di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita.

Molto duro il commento del Codacons. “Chiediamo al Ministero di svolgere approfondite indagini per capire come sia stata possibile la contaminazione da Salmonella, e se il rischio possa essere esteso ad altri prodotti trasformati anche di altri marchi – dice il presidente Carlo Rienzi – Intanto chi ha consumato o anche solo acquistato confezioni di prodotto del lotto incriminato può contattare il Codacons per valutare eventuali azioni legali da intraprendere in relazione ai pericoli sanitari corsi”.