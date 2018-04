Mondelez International ha richiamato dal mercato alcune confezione di Jocca e Jocca senza lattosio “con tutte le date di scadenza sino al 27 giugno 2018 incluso” come misura precauzionale per “la potenziale presenza di corpi estranei metallici” Richiamati dunque alcuni lotti del famoso formaggio fresco in fiocchi. Ad annunciarlo è la stessa azienda produttrice, che dichiara di aver informato le competenti autorità italiane.

“Mondelez International – si legge in una nota – ha effettuato un richiamo volontario dal mercato dei prodotti Jocca e Jocca senza Lattosio come misura precauzionale per la potenziale presenza di corpi estranei metallici nel prodotto. Non appena l’azienda è venuta a conoscenza di questa situazione, Mondelez International è entrata in contatto con le Autorità italiane competenti per informarle e procedere al richiamo volontario del prodotto come misura precauzionale”.

Chi avesse già acquistato il prodotto non deve consumarlo. “Chiediamo alle persone che hanno acquistato Jocca e Jocca senza lattosio con tutte le date di scadenza sino al 27 Giugno 2018 incluso, di non consumare il prodotto e contattare il nostro servizio consumatori al numero verde 800- 055200 dove riceveranno informazioni aggiuntive”. Sono stati ritirati dal mercato, spiega il Fatto Alimentare, tutti i lotti con le date di scadenza fino al 27/06/2018 venduti nei formati: