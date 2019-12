Pandoro e panettone, mai senza a Natale. Ma i prezzi vanno su

I prezzi di pandoro, panettone e dolci di Natale quest’anno aumentano in media dell’8%. Nel dettaglio, più 7,4% per il pandoro classico e più 10,3% per il panettone tradizionale. Se invece si vuol comprare il panettone special edition agli agrumi bisogna mettere in conto 38 euro…

A Natale spesso ci si divide fra fan del pandoro e amanti del panettone, salvo i golosi che apprezzano tutti e due i dolci. Ma oltre a unire i consumatori in nome della golosità, quest’anno pandoro e panettone in versione classica o alternativa sono accumunati da un aspetto: un generale rialzo dei prezzi. I dolci natalizi aumentano in media dell’8% con andamenti più o meno accentuati a seconda del tipo – il panettone tradizionale rincara ad esempio di oltre il 10%.

Federconsumatori: panettone & pandoro irrinunciabili. Ma quanto costano?

I dati vengono dall’Osservatorio Federconsumatori che per Natale monitora i costi, le scelte e le preferenze degli italiani sui dolci che arricchiranno le tavole natalizie.

Pandoro e panettone sono due “must” irrinunciabili.

E quest’anno, dice Federconsumatori, «dopo anni di sperimentazioni ed esotismi, nelle preferenze degli italiani sembra esser tornata in vetta la voglia di tradizione. Ecco allora che il pandoro classico e il panettone ambrosiano riconquistano le prime posizioni nelle scelte di consumo degli italiani (1 su 4 acquista la versione classica), immediatamente seguite dalle versioni al cioccolato (1 su 6)».

Secondo le rilevazioni dell’associazione, dunque, quest’anno il costo dei dolci tipici di Natale registra un aumento medio dell’8% rispetto al 2018. In particolare il prezzo medio del pandoro classico, monitorato prendendo in considerazione sia i prodotti delle marche più blasonate che di quelle meno conosciute e private label, risulta pari a 7,65 euro (+7,4%), mentre per il panettone la cifra si attesta a 9,60 euro (+10,3%).

Oltre la tradizione

L’associazione ha controllato e confrontato anche i costi dei mini panettoni da 100 grammi, dei panettoni realizzati con gusti e ricette differenti rispetto alla ricetta tradizionale, ad esempio con farciture alla crema o al cioccolato, nonché dei panettoni senza glutine e dei panettoni artigianali. New entry tra i prodotti monitorati quest’anno il tiramisù al panettone, il panettone agli agrumi e il pane allo zenzero.

Quali i prezzi? Il mini panettone da 100 grammi quest’anno costa in media 2,30 euro (più 4,5%). Il gluten free ha un costo medio di 14,70 euro (più 13,5%) mentre per il panettone artigianale si superano i 30 euro e il rialzo è dell’1,2%. Fra le new entry di quest’anno, il panettone agli agrumi special edition ha un prezzo che supera i 38 euro mentre il pane allo zenzero costa in media 6,50 euro al chilo.

La golosità insomma si paga.