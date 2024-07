Prodotti da forno surgelati per la colazione, Antitrust autorizza con condizioni la concentrazione fra Sammontana e Forno d’Asolo

Cambia il mercato dei prodotti da forno surgelati per la colazione. L’Antitrust ha autorizzato con condizioni la concentrazione consistente nell’acquisizione, da parte di Frozen Investment S.à.r.l. e Sammontana Finanziaria S.r.l., del controllo congiunto di Sammontana S.p.A. e Forno d’Asolo S.p.A.

La concentrazione, che riguarda il primo e il secondo operatore nel mercato dei prodotti da forno surgelati per la prima colazione, avrebbe determinato la creazione di una posizione dominante. L’Autorità ha dunque imposto una serie di misure per garantire pressione competitiva e migliorare l’accesso agli sbocchi distributivi da parte dei concorrenti.

L’insieme delle misure, spiega l’Antitrust in una nota, “ha l’obiettivo di garantire che la nuova entità risultante dalla concentrazione sia soggetta ad una pressione competitiva adeguata, mediante la cessione di parte dell’impresa e il miglioramento degli sbocchi distributivi per i concorrenti”.

Cosa succede nel mercato dei prodotti da forno surgelati per la colazione

La concentrazione, autorizzata con condizioni (qui il provvedimento), comporta l’aggregazione dei due più importanti operatori attivi nel settore dei prodotti da forno surgelati (che comprende prodotti da forno per la prima colazione, snack salati, prodotti di pasticceria e panetteria) presso il canale food service (bar, hotel, ristoranti e reparti panetteria all’interno dei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata).

Sia Sammontana S.p.A. sia Forno d’Asolo S.p.A. sono attive con marchi noti come Tre Marie, Il Pasticcere, Mongelo la prima e Bindi, Lizzi e Forno d’Asolo la seconda.

Durante l’istruttoria, informa una nota, l’Antitrust ha accertato l’esistenza di un mercato nazionale dei prodotti da forno per la prima colazione surgelati, nel canale food service, distinto sia dai prodotti freschi sia da altre tipologie di prodotti da forno (pasticceria, panetteria, snack salati).

In questo mercato la concentrazione può produrre rilevanti effetti anticoncorrenziali perché, spiega l’Autorità, Sammontana e Forno d’Asolo hanno “caratteristiche produttive e distributive di gran lunga superiori rispetto ai concorrenti, che presentano dimensioni ben più ridotte e una limitata capacità di reazione. In particolare, le due società, a seguito della concentrazione, avrebbero avuto una quota di mercato molto elevata (tra il 45% e il 50%) tale da garantire la leadership nelle vendite nazionali dei prodotti da forno surgelati in Italia e di oltre quattro volte maggiore rispetto a quella della prima impresa concorrente”.

L’altro rischio segnalato è stato quello dell’aumento dei prezzi dei prodotti per la prima colazione surgelati, in assenza di pressione competitiva. A questo si aggiungeva l’elevata capacità distributiva di Sammontana e Forno d’Asolo.

L’Antitrust autorizza con condizioni

L’Antitrust ha dunque autorizzato l’operazione ma ha imposto alcune misure di carattere strutturale e comportamentale per superare le preoccupazioni concorrenziali emerse dall’istruttoria.

“Le misure – spiega l’Autorità – consistono nella dismissione, a favore di un operatore concorrente, di una società già autonomamente attiva sul mercato, che detiene propri impianti produttivi, capacità distributiva e marchi affermati, e nell’impegno a non acquistare imprese attive nella distribuzione dei prodotti da forno in Italia, né imprese attive nella produzione e nella commercializzazione di prodotti da forno per la prima colazione in Italia con fatturato significativo. Inoltre le due società provvederanno a cedere gli attuali contratti di concessione tra Forno d’Asolo S.p.A. e Froneri Italy S.r.l. / Nestlè Italiana S.p.A. per la distribuzione di gelati e di prodotti da forno per la prima colazione in alcune province italiane, con la possibilità per il subentrante di servirsi degli agenti di Forno d’Asolo per la vendita dei prodotti oggetto della concessione (prodotti da forno surgelati e gelati) senza alcun ostacolo”.

Inoltre, in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria e Basilicata (ossia le aree dove è maggiore il divario tra la rete di vendita delle parti e quelle dei concorrenti in termini di capacità distributiva), l’Autorità ha imposto, per un periodo di cinque anni estendibile di altri cinque anni, misure per eliminare o non prevedere esclusive (di diritto o di fatto) per la vendita di prodotti da forno per la prima colazione surgelati con gli agenti e gli operatori logistici delle parti. In questo modo, conclude l’Autorità, si permette ai concorrenti di utilizzare tale capacità di distribuzione dei prodotti per la prima colazione surgelati (e altri prodotti da forno, se venduti insieme) per contrastare l’accresciuto potere di mercato delle società coinvolte.

