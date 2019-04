Valorizzazione salumi e carne suina, UNC: il contest che premia le buone prassi

Salumi e carne suina vengono spesso messi sotto accusa per il loro contenuto di grassi che in determinate condizioni può risultare dannoso per l’alimentazione e la dieta. Ma è arrivato il momento della loro rivincita: il contest “Pubblicitario per un giorno”, promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI), in collaborazione con l’Unione Nazionale Consumatori (UNC), ha permesso di informare sulle qualità e le caratteristiche di questi prodotti e promuoverne il consumo all’interno di una dieta equilibrata.

A farsi portavoce di questa posizione sono stati gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia e alle Università inviando dei video autoprodotti dedicati ai prodotti della filiera della carne suina e salumi, approfondendo temi quali: qualità e sicurezza della filiera suinicola; tradizione e gusto in tavola; importanza dell’equilibrio fra alimentazione e attività fisica; carne suina e salumi nella dieta mediterranea.

Domani, martedì 9 aprile, avrà luogo la premiazione dei vincitori del concorso scelti dalla giuria di esperti per le tre categorie: sezione studenti universitari, sezione scuole secondarie di secondo grado, sezione premio della rete. I video selezionati sono stati pubblicati online sul canale YouTube di SalumiAmo TV.

Ad aggiudicarsi i premi per le tre sezioni del concorso:

sezione studenti universitari: Nicolò Merante e Luca Pessina della Humanitas University, con il video “Salume e…”, vincitori i una gift card di euro 500.

sezione scuole secondarie di secondo grado: Enrico Milone, Paradisi Fabio, Di Paolo Arianna, dell’IPSEOA Vincenzo Gioberti di Roma, con il video “L’unicità e il gusto della dieta mediterranea”, vincitori i una gift card di euro 500.

sezione premio della rete: Martina D’Onofrio e Davide Castoro dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, con il video “A tavola con salumi e carne suina”, vincitori i una gift card di euro 300.

Il progetto di informazione e promozione dei prodotti della filiera suinicola realizzato con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e di ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, che mira a sensibilizzare consumatori e media sull’importanza della presenza di proteine animali in una dieta equilibrata soprattutto per alcuni soggetti come i bambini in età pediatrica, gli sportivi o gli anziani e in associazione all’attività fisica e ad un corretto stile alimentare. Tra gli obiettivi perseguiti dalla campagna, anche attraverso l’iniziativa ‘Pubblicitario per un giorno’, ci sono la lotta alla disinformazione sul tema nutrizionale e sulla filiera suinicola, la promozione del patrimonio tradizionale e gastronomico del nostro Paese e la valorizzazione di sistemi produttivi legati al territorio di appartenenza, quali le produzioni DOP e IGP.