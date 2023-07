Vasetti dello yogurt compostabili, la petizione de Il Fatto Alimentare raggiunge 50 mila firme

Dopo un mese dal lancio della petizione promossa da Il Fatto Alimentare, che invita le aziende a sostituire i vasetti di plastica dello yogurt con quelli compostabili, è stato superato il tetto delle 50.000 firme (qui il link alla petizione).

“È già un successo, e le aziende non possono ignorare la voce dei consumatori – commenta Il Fatto Alimentare. – Dobbiamo ancora ricevere dalle aziende un riscontro e sapere se ci sono progetti di sostenibilità sul tipo di packaging o programmi “green” delle linee di prodotto”.

Vasetti dello yogurt compostabili contro l’inquinamento

Secondo quanto affermato da Il Fatto Alimentare, ogni anno in Italia si buttano 3 miliardi di vasetti di yogurt, che corrispondono a 17.000 tonnellate di plastica.

Per questo motivo “l’interesse per i packaging sostenibili negli ultimi anni è in continua crescita, sia da parte dei consumatori che delle aziende – spiega la testata promotrice della petizione. – Molte imprese si stanno muovendo verso delle opzioni più green. In particolare negli ultimi mesi alcune marche hanno messo sul mercato delle linee di yogurt in confezioni di carta, smaltibili nella frazione della carta. Si tratta di vasetti di carta vergine, rivestiti internamente da un sottile film di plastica”.

Vi sono due tipi di vasetti compostabili. I primo è in bioplastica (materiale ricavato da materia prima vegetale, organica, scarti di lavorazione), da smaltire nel bidone dell’umido di casa per essere trasformato in compost da usare in agricoltura.

La seconda ipotesi è usare carta ricavata da cellulosa vergine, rivestita internamente da un sottilissimo strato di bioplastica. Anche in questo caso il vasetto è interamente compostabile.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!