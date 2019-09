Abi aderisce ai Principi Onu per un’attività bancaria responsabile  

L’ABI supporta l’iniziativa promossa dal programma delle Nazioni Unite che impegna il mondo della finanza a orientare le proprie strategie aziendali in vista di un minor impatto sull’ambiente

Sei “Principi per un’attività bancaria responsabile”. In occasione della presentazione dei principi nella versione definitiva, che si è tenuta il 22 settembre 2019 a New York nell’ambito dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Comitato Esecutivo dell’Associazione Bancaria Italiana ha accolto l’impegno di dare supporto alle linee d’azione definite nell’ambito dell’UNEP FI, partnership tra United Nations Environment Programme (un’Autorità delle Nazioni Unite) e il mondo della finanza globale.

L’Abi si appresta dunque a diffondere l’iniziativa presso le proprie associate, eventualmente anche nell’ambito di eventi dedicati, da realizzare in collaborazione con l’UNEP FI e le altre banche che hanno già aderito per dare seguito ai principi proposti.

Nello specifico, Abi e le banche che hanno aderito all’iniziativa si impegnano a:

Orientare le strategie aziendali al rispetto dell’Accordo sul Clima di Parigi; Perseguire concretamente l’obiettivo di ridurre le azioni che hanno impatto negativo sull’ambiente e diffondere i risultati ottenuti in tal senso; Impegnarsi a sostenere attività finalizzate al benessere e alla prosperità delle generazioni future; Sensibilizzare tutti i detentori di interessi, a vario titolo coinvolti nell’attività bancaria, nei confronti degli obiettivi di sostenibilità; Operare affinché gli obiettivi di sostenibilità divengano elementi di riferimento, a pieno titolo, dei sistemi di governo interno; Rendere pubblici e verificabili i progressi verso un sempre più compiuto rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, da perseguire attraverso un approccio responsabile e orientato al minor impatto ambientale.

Ampia la platea dei soggetti che hanno sposato l’iniziativa UNEP FI: non solo singoli gruppi bancari ma anche Associazioni di altre Nazioni europee (oltre all’Abi le Associazioni bancarie di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Norvegia, Olanda e Spagna) ed extraeuropee (Brasile e Sudafrica) e organismi sovranazionali e/o istituzionali come la Federazione Bancaria Europea, l’Associazione Europea delle Banche Cooperative, l’Islamic Finance Council e la Banca Centrale di Grecia.