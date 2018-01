Arrivano i sacchetti gelo biodegradabili e compostabili. La novità, frutto della partnership fra Cuki e Novamont, è stata presentata oggi a Marca 2018, il salone sui prodotti a marca del distributore che si sta svolgendo a Bologna.

Si tratta di Cuki Gelo, linea di sacchetti gelo per alimenti completamente biodegradabili e compostabili fatti in bioplastica mater-bi e sviluppata da Cuki in partnership esclusiva con Novamont. Una volta usati i sacchetti Cuki Gelo possono essere smaltiti con la frazione organica dei rifiuti. “Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Cuki, nata all’insegna di un’alleanza per l’economia circolare”, ha dichiarato Alessandro Ferlito, direttore commerciale di Novamont. “I sacchetti Cuki Gelo in bioplastica biodegradabile e compostabile rappresentano una straordinaria opportunità con cui minimizzare i rifiuti in plastica e contribuire a togliere dalla discarica il rifiuto organico, non già rifiuto ma risorsa preziosissima come antidesertificante e carbon sink nei suoli ormai poverissimi di materia organica”.