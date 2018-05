Salute personale e qualità dell’aria e dell’ambiente vanno di pari passo. Muoversi all’aria aperta, andare a piedi e in bicicletta, usare i mezzi pubblici, dedicarsi a lavori manuali e ricreativi, al giardinaggio o al lavoro a maglia, sono attività che permettono di difendere l’ambiente e disintossicarsi dalla troppa frenesia e dallo stress attraverso attività all’aria aperta e hobby che diventano terapie, come il lavoro a maglia. In questo orizzonte Legambiente e Gomitolorosa uniscono i loro sforzi e promuovono Clean up the air, la campagna dedicata al tema della qualità dell’aria per sensibilizzare i cittadini ad adottare uno stile di vita più sostenibile, dentro casa e fuori, per l’ambiente e per se stessi.

Le due associazioni hanno redatto un Decalogo D’oro con dieci consigli per seguire uno stile di vita più ecosostenibile e abitudini quotidiane meno foriere di stress e nevrosi. Fra i consigli, quello di muoversi a piedi e in bici, di dedicarsi a un lavoro come la maglia (knitting – lana terapia) senza dimenticare che anche all’interno delle mura domestiche o negli ambienti chiusi si possono adottare dei comportamenti più ecofriendly che fanno bene alla salute, aiutano l’ambiente e permettono di contrastare l’inquinamento indoor, ad esempio regolando il termostato a non più di 19 gradi, evitando gli sprechi di energia spegnendo ogni volta la luce e gli standby, usando vernici ad acqua in caso di lavori di ristrutturazione ed evitando di miscelare detersivi o altri prodotti per la pulizia della casa. E poi scegliendo un’offerta di energia verde certificata, proveniente da impianti di produzione da fonti rinnovabili.

L’obiettivo della campagna è quello di promuovere politiche pubbliche e stili di vita che favoriscano la salute delle persone ma anche la salubrità dell’ambiente, prevenendo così i rischi derivanti da fenomeni d’inquinamento e incentivando attività sociali nell’ambito dell’economia circolare. Per questo le due associazioni hanno siglato un protocollo d’intesa che le vede impegnate su questo fronte e in queste settimane la campagna “Clean up the air” verrà fatta conoscere a livello nazionale con eventi ad hoc in occasione della Grab bike, la ciclo pedalata di 45 km in programma nella Capitale il 12 maggio, dell’Appia Day 2018, la grande giornata di festa dedicata alla Regina Viarum che il 13 maggio animerà Roma ma anche i tanti comuni attraversati dalla via consolare, della decima edizione della Magnalonga in bicicletta (19 maggio) che avrà come base la Città dell’Altra economia.

Altro appuntamento da segnare in agenda è la Giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico – la World Wide Knit in Public Day – in programma il 9 giugno. Quest’ultimo appuntamento vedrà in prima fila il Gomitolorosa che da anni promuove, all’interno delle strutture ospedaliere, il lavoro a maglia, la “Knitting-therapy”, come terapia per il recupero del benessere psico-fisico dei pazienti aiutando i soggetti più deboli.