Nel Mediterraneo sono arrivati decine e decine di nuovi pesci. Ma le specie marine aliene possono rappresentare un pericolo serio: il pesce palla maculato, ad esempio, è un pesce di origine tropicale altamente tossico al consumo, avvistato nel Mediterraneo per la prima volta nel 2003 e oggi all’origine di seri problemi ecologici e sanitari in paesi come Grecia, Cipro, Turchia, Libano, Israele ed Egitto. L’allarme viene da Life Asap (Alien Species Awareness Program), il progetto europeo di formazione e informazione sulle specie aliene invasive e i loro impatti sul territorio, che vuole porre l’accento su una delle principali minacce che la diversità biologica mondiale deve affrontare, rappresentata dalle specie “aliene”. Si tratta, in sintesi, di piante e animali che vivono in un territorio diverso da quello di cui sono originarie, che si trovano in un nuovo habitat e possono adattarsi ad esso, cambiandone l’equilibrio, con conseguenze molto gravi. La diffusione delle specie aliene rappresenta una minaccia per la biodiversità, denuncia Life Asap, e le specie aliene invasine sono fra le maggiori minacce al patrimonio naturale.

L’allerta è in occasione della Giornata mondiale della biodiversità, che si celebra domani. “Tra cambiamenti climatici, inquinamento e distruzione degli habitat naturali, sono numerose le minacce al nostro patrimonio naturale e alla biodiversità – dicono da Life Asap – Si stima infatti che il tasso di la perdita di specie sia oggi 1000 volte più veloce che in passato a causa dell’impatto del crescente impatto dell’uomo. Tra le cause più devastanti e difficili da contenere, la diffusione incontrollata delle specie aliene invasive. La stima dei costi sociali ed economici di questo fenomeno supera infatti i 12 miliardi di Euro ogni anno nella sola Unione Europea. In Italia sono presenti più di 3000 specie aliene, introdotte spesso volontariamente, di cui oltre il 15% invasive”. Negli ultimi 30 anni, il numero delle specie aliene in Italia è aumentato del 96%. “Piante e animali alloctoni invasivi possono causare l’estinzione delle specie autoctone, alterando la composizione delle specie presenti in una certa area, portando alla degradazione totale degli habitat che occupano o modificando le dinamiche di erosione del suolo”. Nel Mediterraneo, in particolare, il numero di specie aliene marine è più che raddoppiato fra il 1970 e il 2015, con 150 nuove specie registrate solo negli ultimi 15 anni. Molte di queste specie arrivano attraverso il canale di Suez.

Secondo l’ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), capofila del Life Asap, ad oggi, almeno 42 nuove specie ittiche sono state osservate nei mari italiani. La metà di queste è stata introdotta per mano dell´uomo, ad esempio con il trasporto navale, mentre le altre potrebbero essere entrate “naturalmente” dall’Oceano Atlantico, attraverso lo Stretto di Gibilterra. Il problema è particolarmente evidente negli ambienti costieri e nelle aree marine protette. Preoccupa ad esempio la diffusione del Pesce scorpione, che dal Mar Rosso ha raggiunto a oggi le coste della Tunisia, mentre un esemplare è stato osservato lungo le coste della Sicilia. Il pesce palla maculato è di origine tropicale ed è tossico. Oltre ai pesci, ci sono alcune alghe invasive come la Caulerpa cylindracea e la Lophocladia lallemandii che possono provocare impatti severi sugli habitat naturali ricoprendo letteralmente i fondali e mettendo a rischio la salute degli ecosistemi costieri.

“Il responsabile di questa invasione è sempre l’uomo – ha dichiarato Piero Genovesi, Project manager di Ispra – che, in modo consapevole o accidentale, favorisce il diffondersi di specie animali e vegetali al di fuori delle aree di origine a discapito delle specie autoctone. E proprio l’uomo può e deve intervenire ora per frenare il fenomeno e contenerne gli effetti adottando comportamenti responsabili. Il Progetto ASAP promuove una corretta informazione a tutti i cittadini su questa minaccia, anche segnalando cosa ognuno di noi può fare per prevenire l’introduzione di specie invasive in natura.”

Lo scorso febbraio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto legislativo 230/2017, che regolamenta il possesso di specie esotiche invasive contenute nell’elenco delle specie di rilevanza unionale, prescrivendo l’obbligo di dichiararne il possesso al Ministero stesso, quale autorità competente. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito Life ASAP al link http://lifeasap.eu/it/eventi/172-cosa-fare-per-dichiarare-il-possesso-di-specie-esotiche-invasive.