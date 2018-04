“La Cooperazione internazionale per la lotta ai cambiamenti climatici. Comunicare, promuovere e mobilitare risorse per lo sviluppo sociale e culturale” organizzato dall’Università Cambiamenti climatici e sicurezza alimentare, migrazioni, adattamento alle politiche europee, cooperazione internazionale e buone prassi. Sono alcuni dei temi del corso di formazione” organizzato dall’Università La Sapienza (Facoltà Scienze politiche Sociologia Comunicazione) in collaborazione con Progeu

Un tema attuale e urgente, quello dei cambiamenti climatici. Basti pensare che secondo la Banca Mondiale, il fenomeno spingerà decine di milioni di persone a migrare all’interno dei loro paesi entro il 2050. L’allarme arriva da un recente rapporto ( Un tema attuale e urgente, quello dei cambiamenti climatici. Basti pensare che secondo la Banca Mondiale, il fenomeno spingerà decine di milioni di persone a migrare all’interno dei loro paesi entro il 2050. L’allarme arriva da un recente rapporto ( Groundswell : Preparing for Internal Climate Migration ) che si concentra sulle regioni dell’Africa sub-sahariana, Asia meridionale e America Latina.

una panoramica esaustiva sulle cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici in relazione ai modelli di sviluppo vigenti e agli aspetti geopolitici della cooperazione allo sviluppo. Attraverso il coinvolgimento dei massimi esperti provenienti da organizzazioni internazionali, istituzioni nazionali e mondo accademico, particolare attenzione sarà riservata allo studio di esempi pratici di politiche di mitigazione e adattamento combinando, in un approccio interdisciplinare, l’analisi degli aspetti fisici, economici, politici e sociali del fenomeno. Il corso – si legge nel bando – è pensato per fornirein relazione ai modelli di sviluppo vigenti e agli aspetti geopolitici della cooperazione allo sviluppo. Attraverso il coinvolgimento dei massimi esperti provenienti da organizzazioni internazionali, istituzioni nazionali e mondo accademico, particolare attenzione sarà riservata allo studio di esempi pratici di politiche di mitigazione e adattamento combinando, in un approccio interdisciplinare, l’analisi degli aspetti fisici, economici, politici e sociali del fenomeno.

Possono partecipare al corso coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o le persone con un diploma di maturità e che contemporaneamente possono dimostrare almeno tre anni di impegno volontario o professionale in organizzazioni non profit o istituzioni e servizi pubblici. C’è tempo fino all’11 maggio 2018 per iscriversi.