Festambiente compie trent’anni e dedica questa edizione al cibo. “Venite a Festambiente, un’agorà sostenibile per restare umani”, dice Legambiente lanciando lo storico evento ambientalista estivo che si aprirà venerdì 10 agosto a Rispescia (Grosseto) nel Parco della Maremma. Sarà una “cittadella ecologica” dove riscoprire il rispetto dell’ambiente e conoscere le buone pratiche dell’ecologia, senza dimenticare musica e divertimento, teatro e spazi per i bambini, laboratori ecologici e solidarietà.

Saranno, spiega Legambiente, oltre 200 i relatori partecipanti agli incontri, più di 100 musicisti che si esibiranno sul palco, decine di rassegne di degustazione, 30 i laboratori ecologici proposti ogni giorno nella Città dei Bambini, 20 le ricette servite quotidianamente al ristorante vegetariano più grande d’Italia e oltre 30 le pellicole proiettate tra corti, documentari e lungometraggi nel cinema all’aperto. Il festival andrà avanti fino al 19 agosto con incontri, presentazione di libri, concerti, teatro al tramonto, proiezioni cinematografiche, spazi per bambini, mostre mercato, spettacoli teatrali e ristorazione bio e tradizionale.

Protagonista di quest’anno sarà il cibo. “Perché parlare di cibo significa parlare di identità di un territorio, significa parlare di storie e tradizioni, di sapori e saperi di una terra, di un paese. Perché cibo è geografia politica. Cibo è politica economica”, dice Legambiente. Sarà allestito un padiglione del cibo italiano e della dieta mediterranea e nei dieci giorni di festival il cibo biologico e di qualità sarà protagonista con degustazioni di prodotti tipici, mostre mercato, ristorazione bio e tradizionale. Tra le altre tematiche principali del Festival ci saranno inoltre l’economia circolare, i parchi e la conservazione della natura, la mobilità sostenibile, l’innovazione tecnologica, le energie rinnovabili e l’ecoturismo, la lotta all’ecomafia.

E ogni sera sul palco della festa, dalle 22,30, si alterneranno artisti italiani e internazionali in un ricco calendario. Si comincia venerdì 10 agosto con la Bandabardò; sabato 11 agosto è la volta di Mario Biondi, domenica 12 agosto gli Stadio; lunedì 13 agosto Piero Pelù e i Bandidos; martedì 14 agosto Modena City Ramblers; mercoledì 15 agosto Cristiano De André. Ancora, giovedì 16 agosto sul palco di Festambiente Goran Bregović e la Wedding Funeral Band; venerdì 17 agosto Roberto Vecchioni; sabato 18 è la volta della Premiata Forneria Marconi e domenica 19 degli Alborosie. La maggior parte dei concerti dei singoli cantanti rappresentano date uniche in Toscana, un’esclusiva targata Festambiente per festeggiare i suoi 30 anni.

“Festambiente 2018 – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente – è ancora più ricca di temi, testimonianze, esperienze concrete che ricordano come quelle che alcuni considerano utopie sono in realtà obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. E che la prospettiva di un Paese e di un mondo migliore si costruisce ogni giorno chiedendo alle istituzioni nazionali e locali di mettere in campo le politiche migliori, alle imprese pubbliche e private di scegliere la via della sostenibilità e dell’innovazione nella migliore tradizione del made in Italy, facendo in modo che anche i cittadini facciano la loro parte con stili di vita adeguati e scelte di consumo consapevoli. Sarà un’edizione caratterizzata anche da iniziative sui temi della solidarietà, per sollecitare il cervello e il cuore delle persone in un periodo storico in cui va di moda parlare alla pancia dei cittadini. La parte sana del nostro Paese – conclude il presidente nazionale di Legambiente – anche quest’anno sarà protagonista nei 10 giorni della nostra manifestazione nazionale. Venite a Festambiente per restare umani per continuare a rappresentare un punto di riferimento per chi crede nel nostro ambientalismo con l’attenzione all’ecologia delle persone”.