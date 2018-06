Nuove specie compaiono in mare, ma non è una buona notizia. Stop dunque al pesce-bottiglia o al granchio-tappo, “specie poco desiderabili e che derivano proprio dal nostro stile di vita abituato all’usa e getta quando si consumano prodotti in plastica”. Questo l’appello che arriva dal WWF che, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, lancia una campagna visual con le “nuove specie” frutto dell’incrocio fra plastica e fauna marina e chiede un mare libero della plastica.

“Salviamo gli oceani dalla plastica”, si legge nelle immagini della campagna, lanciata oggi in sintonia con la richiesta delle Nazioni Unite che sollecitano a lottare contro l’inquinamento da plastica con lo slogan “Beat plastic pollution. If you can’t reuse it, refuse it“. Se non lo puoi riutilizzare, rifiutalo: un messaggio legato direttamente alla grande quantità di oggetti in plastica monouso che popolano la vita quotidiana, prodotti utilizzati per pochi minuti e subito gettati via. Per cambiare abitudini e comportamenti e per ridurre l’uso di plastica, il WWF propone anche un vademecum con alcuni consigli per ogni momento della giornata, dalla colazione alla palestra, dagli acquisti alimentari all’abbigliamento, per scegliere prodotti a basso contenuto di plastica.

Qualche esempio? Si può fare la spesa senza plastica scegliendo di comprare prodotti sfusi al mercato, prodotti confezionati in vetro o in carta se si va al supermercato. Per l’abbigliamento sportivo, meglio privilegiare tessuti naturali e accappatoio in spugna e no alle monodosi di bagnoschiuma e plastica. Per ridurre l’uso di plastica si possono scegliere detersivi alla spina e ricariche per i saponi. No alle stoviglie usa e getta e alle cannucce. Anche in cucina si possono scegliere alternative alla plastica per mestoli, taglieri, ciotole, coperchi e scolapasta e per i contenitori usare il vetro. E la raccolta differenziata? Importante sapere che a oggi non si riciclano una vasta gamma di prodotti quali giocattoli e peluche, palloni, biro e pennarelli, ciabatte, canotti, materassini e braccioli per il mare, CD e DVD, mollette per i panni, posate di plastica, rifiuti ospedalieri, accendini, spazzole, bacinelle e arredi.