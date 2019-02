Giornata risparmio energetico, una guida dall’Agenzia Entrate

Si celebra oggi la Giornata mondiale risparmio energetico. E tra poco meno di due settimane le piazze italiane, la Torre di Pisa, il Colosseo, l’Arena di Verona , il Quirinale, Senato e Camera saranno al buio in occasione di M’illumino di Meno, la giornata ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2 per chiedere ai propri ascoltatori di spegnere tutte le luci. Il messaggio è diretto ai cittadini che possono dare un grande contributo. La strategia Ue Europa 2020 ha fissato, circa 10 anni fa, l’obiettivo di un aumento del 20% l’efficienza energetica.

L’Italia ha registrato buone performance sul fronte degli obiettivi europei in materia di cambiamento climatico ma i cittadini italiani, oltre la loro volontà green, hanno diversi strumenti a disposizione per superare gli obiettivi europei. A partire dalle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La legge di bilancio 2019 ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires).

Solo alcune spese sono riconosciute come la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi) o l’installazione di pannelli solari. Per conoscerle tutte e per sapere come usufruirne e tutte le novità della nuova legge, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato pochi giorni fa una guida ad hoc.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Maggiori deduzioni sono previste per i condomini e in particolare quando gli interventi sugli edifici sono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche.

Incentivi anche per i dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda climatizzazione delle unità abitative, finalizzati ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento più efficiente degli impianti.