Imballaggi, nel 2020 avviati a riciclo il 73%

Nel 2020 il 73% degli imballaggi è stato destinato a riciclo. È un record per l’Italia che ha avviato a riciclo oltre 9 milioni e mezzo di tonnellate di imballaggi. I dati del Conai

Nel 2020 il 73% degli imballaggi a riciclo in Italia

Più di 9 milione e mezzo di tonnellate di imballaggi avviati a riciclo. E l’Italia diventa una delle realtà più virtuose in Europa per riciclo degli imballaggi, seconda dopo la Germania.

Nel 2020, anno della pandemia, il 73% degli imballaggi è stato destinato a riciclo. È un record, commenta il Conai – Consorzio nazionale imballaggi. Nel 2020 il riciclo degli imballaggi in Italia ha superato le previsioni, l’emergenza sanitaria non ha frenato questo campo dell’economia circolare ed è stato avviato a riciclo il 73% dei pack immessi sul mercato. Sono 3,3 punti percentuali in più rispetto al 2019.

Conai: tasso di riciclo più alto mai raggiunto

I dati vengono dalla relazione generale Conai. Su 13 milioni di tonnellate di imballaggi immessi sul mercato (in calo del 4% sul 2019 per il venir meno dei pack destinati a settori commerciali e industriali) sono state più di 9 milioni e mezzo le tonnellate di imballaggi riciclati nel 2020. Le quantità riciclata non sono diminuite perché è cresciuta la raccolta differenziata urbana.

«È un record – dice il presidente del Consorzio Nazionale Imballaggi Luca Ruini – Il tasso di riciclo più alto che il nostro Paese abbia conosciuto. Le nostre prime stime, a inizio anno, parlavano di un 71%: alcuni di noi lo vedevano come un eccesso di ottimismo per un anno difficile come il 2020. Invece, le previsioni si sono rivelate addirittura troppo prudenti».

Imballaggi e riciclo

Hanno trovato una seconda vita 371mila tonnellate di acciaio, 47mila e 400 di alluminio, 4 milioni e 48mila di carta, un milione e 873mila di legno, un milione e 76mila di plastica, 2 milioni e 143mila di vetro.

In questo modo l’Italia ha già raggiunto alcuni obiettivi europei di riciclo al 2025 (fatta eccezione per la plastica, indietro di poco). Fra cinque anni infatti ogni Paese dovrà riciclare almeno il 65% degli imballaggi: con cinque anni di anticipo, quell’obiettivo è superato dell’8%.

Anche tutti i singoli materiali di imballaggio hanno raggiunto le percentuali di riciclo richieste entro il 2025, spiega Conai.

Resta indietro solo la plastica, ma di meno di due punti percentuali: nel 2020 in Italia ne è stata riciclata il 48,7%, ma «raggiungere il 50% richiesto dall’Unione in cinque anni non rappresenta un problema – conclude Ruini – Oggi siamo secondi solo alla Germania in termini di quantitativi di imballaggi riciclati».