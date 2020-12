Rifiuti urbani in calo, ISPRA presenta il Rapporto 2020

I rifiuti urbani prodotti in Italia nel 2019 sono circa 30 milioni di tonnellate, in calo rispetto al 2018. In Italia ogni cittadino ha prodotto, in un anno, circa 500 chilogrammi di rifiuti

I rifiuti urbani prodotti in Italia nel 2019 sono circa 30 milioni di tonnellate, in calo rispetto al 2018 dello 0,3% (-80 mila tonnellate). È quanto emerge dal Rapporto ISPRA Rifiuti Urbani 2020, giunto quest’anno alla sua ventiduesima edizione, che fornisce i dati su produzione, raccolta differenziata, gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, relativi all’anno 2019 in Italia (qui il Rapporto completo).

Quanti rifiuti urbani produce ogni cittadino?

L’indagine ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha rilevato un incremento nella produzione dei rifiuti urbani solo nel nord Italia, con quasi 14,4 milioni di tonnellate, in aumento dello 0,5% rispetto al 2018, mentre è in calo al Centro (-0,2%), con circa 6,6 milioni di tonnellate, e al Sud (-1,5%) con 9,1 milioni di tonnellate.

“Ogni cittadino, in un anno, ha prodotto circa 500 chilogrammi di rifiuti – si legge nel Report. – I valori più alti di produzione pro capite sono stati registrati al Centro, con 548 chilogrammi per abitante”.

In cima alla classifica troviamo l’Emilia Romagna, con 663 chilogrammi per abitante per anno, in crescita dello 0,3% rispetto al 2018. Le altre regioni con un pro capite superiore a quello medio nazionale sono Toscana, Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Umbria, Lazio e Trentino Alto Adige.

Raccolta differenziata e riciclo

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, nel 2019 l’indagine ISPRA ha rilevato un aumento di +3,1 punti rispetto al 2018, raggiungendo il 61,3% della produzione nazionale. Considerando, inoltre, il periodo dal 2008 ad oggi, la percentuale risulta raddoppiata. La raccolta passa, infatti, da circa 9,9 milioni di tonnellate a 18,5 milioni di tonnellate.

Inoltre, secondo quanto emerso dal Rapporto, nel 2019 il 50% dei rifiuti prodotti e raccolti in maniera differenziata viene inviato ad impianti di recupero di materia.

Il riciclaggio totale, comprensivo delle frazioni in uscita dagli impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico, si attesta al 53,3% e riguarda le frazioni: organico, carta e cartone, vetro, metallo, plastica e legno.