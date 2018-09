Settimana Europea della Mobilità, Cambia e vai: bike sharing e multimodalità

Dal 16 al 22 settembre migliaia di città e milioni di cittadini europei festeggiano la mobilità sostenibile e lanciano un messaggio di cambiamento e di rinnovamento degli stili di vita con la Settimana Europea della Mobilità, giunta quest’anno alla 17a edizione. Un appuntamento fisso e irrinunciabile per tutte le amministrazioni e per tutti i cittadini che si vogliono impegnare sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita.

Ogni anno la Settimana Europea della Mobilità si concentra su un particolare argomento relativo alla mobilità sostenibile, sulla cui base le autorità locali organizzano attività per i propri cittadini e a lanciano promuovono misure permanenti a sostegno.

Il tema dell’edizione 2018 della Settimana della Mobilità è la “Multimodalità”, per il quale è stato scelto lo slogan “Cambia e vai“.

Quando si parla di multimodalità si fa riferimento alla scelta di diversi mezzi di trasporto, sia all’interno dello stesso spostamento che per spostamenti diversi, in base alla tipologia e alle caratteristiche del viaggio e del viaggiatore.

Molti di noi optano istintivamente per lo stesso metodo di trasporto quando si spostano senza esaminare concretamente le caratteristiche del viaggio specifico: ad esempio, se l’auto è il modo migliore per portare la famiglia al mare, non è detto che lo sia anche per andare in centro dove lo spazio e l’accesso sono spesso limitati.

Andare a piedi in palestra per iniziare a bruciare calorie, prendere il treno per andare in ufficio e battere il traffico dell’ora di punta, passeggiare fino ai negozi per evitare le spese di parcheggio: scegliere tra le diverse opzioni disponibili per spostarsi è un esercizio al quale ci si può allenare per ogni attività quotidiana e ci si può abituare facilmente se si pensa che spesso si tratta della scelta più facile, economica e salutare.

Nell’ampio panorama di iniziative previste, si rinnova l’impegno di BiciinCittà, il network di bike sharing più esteso in Italia.

Per incoraggiare l’approccio multimodale al trasporto in città, in occasione della Settimana Europea della Mobilità 2018, BicinCittà ha pensato a una speciale promozione per tutti gli utenti e per chi non ha mai provato i servizi di bike sharing: dal 17 al 22 settembre 2018 sarà possibile rinnovare o acquistare un abbonamento della durata di 15 mesi allo stesso prezzo della tessera annuale. La promozione è valida per i servizi del network BicinCittà di Torino, Padova, Treviso, Como e Cernobbio, Cremona, Lecco, Monza, Perugia e San Donato Milanese.

Inoltre, durante tutta la Settimana della Mobilità sarà pubblicato sui profili social di BicinCittà uno speciale storytelling nel quale si andranno ad approfondire i principali motivi per cui è necessario modificare le proprie abitudini di spostamento e quali vantaggi se ne possono trarre, non solo a livello individuale ma anche collettivo. Primo fra tutti la salvaguardia e la tutela del nostro ambiente, utilizzare mezzi di trasporto condivisi – la bicicletta in primis – infatti, è una delle soluzioni per abbattere l’inquinamento dei nostri centri urbani e migliorare la qualità di vita di moltissime persone.