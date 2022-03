Acqua, la bolletta sale e i consumi sono sempre alti

La spesa media per l’acqua è di 460 euro a famiglia nel 2021, con le grandi e usuali differenze a livello cittadino e regionale. In circa due capoluoghi di provincia su tre, la spesa per l’acqua è in aumento. Un terzo dei cittadini denuncia poi disservizi con le bollette idriche. I consumatori continuano a essere poco consapevoli del loro effettivo consumo di acqua, in genere ampiamente sottostimato. In occasione della Giornata mondiale dell’acqua che si celebra oggi, Cittadinanzattiva presenta i nuovi dati dell’Osservatorio prezzi e tariffe col Rapporto annuale sul servizio idrico integrato.

Acqua, bolletta media di 460 euro

L’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva è realizzato nell’ambito del progetto “RE-USER: usa meglio, consuma meno”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le tariffe sono indicate rispetto ad una famiglia tipo di tre componenti ed un consumo annuo di 192 metri cubi.

La bolletta idrica conta una spesa media di 460 euro a famiglia nel 2021, in aumento sul 2020 del 2,6%.

Frosinone rimane in testa alla classifica dei capoluoghi di provincia più cari con una spesa media annuale di 847 euro, mentre Milano conquista la palma di capoluogo più economico con 162 euro, seguita da Trento con 163 euro.

Le regioni centrali sono quelle che hanno tariffe idriche più alte, che si attestano nel 2021 a 630 euro con un aumento del 2,4% rispetto al 2020. Al Nord la spesa media annua è di 404 euro (più 2,6%), al Sud e nelle Isole è di 420 euro (più 2,7%).

La regione in cui si conta la spesa più bassa è il Molise (183 euro), quella con la spesa più elevata è la Toscana (729 euro). Ci sono insomma centinaia di euro di differenza, 546 euro, fra la regione più economica e quella più cara, ma ancora 200 euro fra Lazio e Lombardia (554 vs 338 euro). Grandi differenze di spesa ci sono anche all’interno della stessa regione. In Sicilia ad esempio fra Enna e Catania intercorre una differenza di 502 euro.

Il 36% dell’acqua va disperso

Anche nel dossier di Cittadinanzattiva tornano i dati sulla dispersione idrica. Per i soli capoluoghi di provincia italiani, emerge che a livello nazionale nel 2021 è andato disperso il 36% dell’acqua immessa nelle tubature, con evidenti differenze fra le singole regioni. In testa per livelli di dispersione la Basilicata con il 54,8%, segue l’Umbria con il 52,9%, l’Abruzzo e la Campania con il 52,5%; la più virtuosa la Lombardia con il 22%.

Su un campione di circa 2500 cittadini coinvolti nel 2021 da Cittadinanzattiva in una consultazione civica, uno su tre dichiara di aver subito disservizi rispetto al servizio idrico, in particolare per la errata fatturazione dei consumi (61,7%) o la ricezione di elevate bollette di conguaglio (47,2%).

Consumi di acqua, scarsa consapevolezza…

L’acqua non deve essere sprecata. E i consumi di acqua in Italia sono alti: si potrebbero ridurre. Con 40 mc cubi in meno sul consumo medio si potrebbero risparmiare, dice Cittadinanzattiva, 123 euro l’anno.

«Sono molto elevati i margini di risparmio idrico considerato che gli italiani sono quelli che in Europa consumano più acqua (la media europea è di 120 litri per persona al giorno e quella italiana è di 243) ma ne hanno una erronea percezione, con tendenza a sottovalutare i propri consumi rispetto alla realtà», si legge nel dossier.

Dati Istat riferiti all’insieme dei comuni capoluoghi di provincia dicono che ogni cittadino nel 2021 ha consumato per i soli usi domestici al giorno 166 litri (-6,2% rispetto al 2012, quando il consumo pro capite medio era di 177 litri). Se si mettono a confronti questi numeri con quelli di una consultazione civica fatta da Cittadinanzattiva nel 2020, emerge però un gap fra la realtà e la percezione che i cittadini hanno del loro consumo di acqua.

«La larga maggioranza di essi (73%) sostiene di consumare tra i 50 e i 100 litri di acqua al giorno mentre solo 24,5% indica consumi più rispondenti alla realtà», con dati compresi fra 100 e 200 litri di acqua pro-capite al giorno.

… ma risparmiare si può

Usare meglio l’acqua farebbe insomma bene anche alla bolletta.

«Con un uso più consapevole e razionale di acqua, quantizzabile in 150 mc invece di 192 mc l’anno, una famiglia spenderebbe 337 euro anziché 460 euro, con un risparmio medio di 123 euro circa a livello nazionale – dice Cittadinanzattiva – Ad esempio, in un anno si possono risparmiare 42 mc di acqua con questi piccoli accorgimenti: sostituendo, una volta su due, la doccia al bagno (risparmio di 4,5 mc), riparando un rubinetto (21 mc), usando lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico (8,2mc), chiudendo il rubinetto mentre si lavano i denti (8,7mc)».

