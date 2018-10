Compra-vendita immobili, Fiaip: i pericoli de “Le trattative fai da te”

Tre brevi video, da 45’’, che descrivono tre storie tipo e situazioni differenti in cui i consumatori poco attenti rischiano di incorrere pensando di “risparmiare” e “raggiungere velocemente l’obiettivo”: l’acquisto di una casa, la vendita di un immobile e l’affitto di un locale commerciale. Li ha realizzati la Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) per mettere in guardia i consumatori dalle numerose truffe perpetuate sia sul web che mediante finti agenti immobiliari.

Lo scopo della campagna di comunicazione è quello di fornire a chi si appresta a comprare, vendere o affittare casa, una maggiore consapevolezza, anche rispetto ai valori immobiliari correnti.

“Da sempre”, dichiara Gian Battista Baccarini, presidente nazionale Fiaip, “lavoriamo per unire le varie figure professionali che accompagnano il cliente nel percorso precontrattuale e in quello dei trasferimenti. Due fasi molto diverse che però avrebbero bisogno di essere integrate”.

“Chi promette al mercato di fornire valutazioni veritiere, basandosi per le valutazioni immobiliari su algoritmi di cui nessuno conosce i codici, molto probabilmente non sa o non vuole sapere che la valutazione del bene casa è molto complessa e che ogni unità immobiliare è diversa l’una dall’altra. Massificare le valutazioni, può esser utile per le start up del web che vogliono svolgere le funzioni degli agenti immobiliari, ma non certo alle famiglie italiane che nell’acquisto della loro casa, mettono i risparmi di una vita”.