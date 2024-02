La consolle, classica e allungabile: due modi di intendere un piccolo tavolo strategico

Arredare la casa con gusto stimola spesso la voglia di sperimentare stili nuovi o anche di cimentarsi nel dare nuova vita ad oggetti vecchi e abbandonati, come nel caso della tecnica del decoupage, ideale per sbizzarrirsi con la fantasia e donare un tocco di vivacità a un angolo spento e anonimo della casa. Non mancano le occasioni in cui, secondo un processo inverso, si desidera liberare la propria casa di quadri e altri aggetti che ne appesantiscono il look, secondo il concetto ‘less is more’ che non passa mai di moda.

Si stanno sempre più affermando i complementi di arredo di piccole dimensioni, che all’occorrenza possono cambiare la propria grandezza, ampliandola notevolmente. Si sta parlando delle consolle allungabili, alleate ideali per chi desidera mantenere un certo ordine e pulizia nella propria casa.

Sul mercato è possibile attingere numerose idee per l’acquisto di una consolle perfetta per la propria disponibilità di spazio, nonché in sintonia con lo stile che più si preferisce. Ne è un esempio la consolle allungabile di casaarredostudio.it , una creazione raffinata che si declina in diverse tipologie di design e finiture. Ma vediamo più nello specifico l’utilizzo a cui può essere destinato questo stretto parente del tavolo tradizionale e poi le tipologie più gettonate dai consumatori.

La consolle e i suoi mille e uno usi in casa

Come si accennava in precedenza, l’arredamento è un ricco repertorio di oggetti per la casa che – per la sua eccezionale varietà di proposte – invoglia a tirar fuori il lato creativo della propria personalità. In questo ecosistema di articoli tutti degni di nota spicca per originalità e funzionalità la consolle, le cui origini pare che risalgano a oltre 200 anni fa ed oggi si declina in tante proposte adatte a un pubblico esigente e che ama sperimentare sempre nuovi stili.

La consolle, nella sua più tradizionale configurazione, nasce come piccolo mobile per abbellire un corridoio, un ingresso, nonché un soggiorno o una camera da letto. Le sue dimensioni piuttosto ridotte gli permettono di essere collocato ovunque serva un punto d’appoggio. Se abbinato, poi, a uno specchio può trasformarsi in un angolo di bellezza per le donne, che possono poggiarvi i cosmetici e accessori di bellezza.

La massima evoluzione raggiunta dalla consolle è la sua versione allungabile: con poche semplici azioni, quello che è in apparenza un piccolo tavolino si trasforma in una tavolata ampia e capiente.

Le tipologie di consolle più amate e scelte dagli italiani

Come detto, la consolle è un piccolo tavolo strategico che può davvero salvare la casa dal caos e dal disordine. Si pensi a una tipologia molto apprezzata di questo accessorio, come quella realizzata in vetro e caratterizzata da un unico pezzo, le cui linee sinuose e armoniose lo rendono ideale per arredare un angolo di casa moderno ma anche classico. Non c’è niente di più versatile del vetro, le cui trasparenza e luminosità ne esaltano la duttilità e l’indubbio fascino.

Se invece si dispone di un’ampia sala, si può optare per l’acquisto di una consolle allungabile, in grado di raggiungere persino i 3 metri di lunghezza. Di questa tipologia se ne trovano di disparate forme e stili nei negozi specializzati in novità dell’arredamento.

L’offerta sul mercato è in grado di spaziare dalle proposte più classiche e tradizionali, con una robusta struttura in legno o in nobilitato, alle più moderne ed accattivanti versioni con telaio in ferro verniciato e pannello in legno, per chi ama aggiungere nel proprio soggiorno un tocco di stile industriale.

