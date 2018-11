Mutui, Facile.it: il 12% delle richieste arriva dagli stranieri

Il 12% delle richieste di mutui arriva da cittadini di origine straniera. Le domande di finanziamento aumentano ma diminuisce l’importo medio richiesto, che si attesta poco sopra 117 mila euro, e il valore medio delle case da comprare, che è di circa 157 mila euro. Le prime posizioni nella graduatoria delle singole nazionalità vedono, al primo posto, i richiedenti della Romania con il 21,64% delle domande, seguiti da quelli di Albania (11,97%) Moldavia (6,86%) e Marocco (4,58%).

I dati vengono da una richiesta fatta da Facile.it e Mutui.it: nei primi 10 mesi del 2018, la percentuale di aspiranti mutuatari stranieri è stata pari a quasi il 12% del totale, valore in aumento di circa due punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017, quando il dato era inferiore al 10%. Aumentano dunque le richieste di mutui da parte degli stranieri mentre cala sia l’importo medio richiesto dagli aspiranti mutuatari stranieri, sceso a 117.340 euro (-1,2%), sia il valore medio degli immobili da acquistare, stabilizzatosi a 157.281 euro (-7,2%).

Si legge in una nota: “Guardando alle domande di mutuo presentate da cittadini stranieri, emerge che il 35% proviene da richiedenti di Paesi extra europei. Le prime tre posizioni nella graduatoria delle singole nazionalità rimangono invariate rispetto alla scorso anno; al primo posto si trovano i richiedenti della Romania, cui fa capo il 21,64% delle domande, seguiti da quelli di Albania (11,97%) e Moldavia (6,86%). Il quarto posto, invece, quest’anno è occupato dai richiedenti del Marocco (4,58%); una comunità ben radicata sul territorio italiano, ma fino allo scorso anno assente dalle prime posizioni. Slittano al quinto e sesto posto, rispettivamente, i richiedenti della Germania (4,09%) e della Svizzera (4,04%); nonostante la grande numerosità della comunità cinese in Italia, se si tratta di richiesta mutui per immobili siti nel nostro Paese, i cittadini della Repubblica Popolare sono appena diciannovesimi”.

L’importo medio varia a seconda della nazionalità. Per i mutuatari di origine romena, albanese e moldava si attesta a circa 112 mila euro, mentre i richiedenti di origine marocchina chiedono in media poco più di 92 mila euro. Vanno su di importo le richieste degli svizzeri (134 mila euro), dei tedeschi (140 mila euro) e ancor più di francesi e inglesi (rispettivamente circa 150 mila euro e più di 160 mila euro). “A cambiare in base alla nazionalità è anche il rapporto tra il valore dell’immobile da acquistare e quello del mutuo richiesto (Loan To Value) – spiegano dai portali – gli aspiranti mutuatari di Romania, Albania, Moldavia e Marocco, ad esempio, hanno cercato di finanziare tramite mutuo, in media, circa l’80% dell’immobile, mentre se si guarda alle domande di mutuo presentate da cittadini svizzeri, francesi o inglesi, la percentuale di immobile che si intende finanziare è pari a circa il 68%”.

Le richieste di mutui arrivano naturalmente dove le comunità straniere sono più presenti sul territorio. Dunque al primo posto si posiziona la Lombardia, area dalla quale sono arrivate quasi un terzo delle domande di mutuo presentate da cittadini stranieri (31%) tramite Facile.it e Mutui.it. Seguono il Veneto, da cui provengono il 13% delle richieste di finanziamento, il Lazio (12%) e l’Emilia Romagna (11%). Guardando invece i soli mutui effettivamente erogati nei primi mesi di quest’anno, la percentuale di finanziamenti concessi a cittadini stranieri è pari all’8% del totale, valore anch’esso comunque in lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2017, quando era pari al 7,2%. L’importo medio erogato ai mutuatari stranieri è stato pari a circa 112.300 euro, necessario a coprire, in media, il 73% del valore dell’immobile.