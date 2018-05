Dopo lunghe trattative, il contratto che (forse) darà il via al nuovo Governo è finalmente pronto. Dalle 10 di questa mattina fino alle 20 sarà al vaglio dei cittadini che potranno visionarlo e votarlo sul web.

Rete Consumatori Italia, promossa dalle associazioni Assoutenti, Casa del Consumatore e Codici, ha esaminato con grande attenzione il contratto per il governo del cambiamento proposto da M5S e Lega ed apprezza la strada che è stata intrapresa, come dimostrano alcuni punti del contratto.

RCI esprime forte sostegno in particolare alle politiche in favore delle infrastrutture idriche; della tutela dell’ambiente; di una giustizia rapida ed efficiente; di una lotta efficace alla corruzione; della tutela del made in e di una etichettatura trasparente; di contrasto delle dipendenze e del cyberbullismo; della tutela del risparmio e infine della riduzione dei consumi energetici da combustibile fossile.

“Riteniamo tuttavia che la tutela dei consumatori debba essere improntata ad una maggior decisione, chiarezza ed efficacia all’interno del contratto” dichiarano Giovanni Ferrari, Ivano Giacomelli e Furio Truzzi, rispettivamente presidenti di Casa del Consumatore, Codici e Assoutenti. “Ancora oggi i consumatori sono il soggetto debole del nostro sistema economico, nonostante l’urgenza e l’attualità di una più attenta protezione nei loro confronti, considerando temi chiave come privacy, mobilità, libera concorrenza, cattiva informazione e molto altro”.

Per questa ragione Rete Consumatori Italia chiede che nel contratto per il governo del cambiamento vengano inseriti 8 punti fondamentali: