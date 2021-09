Dazn offre un indennizzo agli utenti, Consumatori: “compensazione inadeguata”

Ancora disservizi per gli abbonati Dazn, durante la quinta giornata del campionato di Serie A, giovedì 23 settembre: coinvolte le partite Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. Anche nel weekend – secondo le segnalazioni raccolte da Federconsumatori – non sono mancati problemi e malfunzionamenti.

Dazn ha deciso, dunque, di offrire un indennizzo agli utenti che hanno riscontrato problemi tecnici durante la visione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio.

Dazn, in cosa consiste l’indennizzo

“Tutti gli utenti impattati – recita una nota Dazn – saranno ricontattati per ricevere un indennizzo”.

In particolare – si apprende da fonti stampa – “tutti i clienti impattati, ovvero coloro che non sono riusciti ad accedere all’App fino al ripristino del servizio, potranno usufruire di un mese di visione senza ulteriori costi aggiuntivi. Tali utenti riceveranno nel corso dei prossimi giorni, direttamente da Dazn, una comunicazione via e-mail a conferma dell’offerta di un mese gratuito”.

Federconsumatori: estendere la gratuità a tutti i clienti

Federconsumatori esprime perplessità rispetto alle modalità di indennizzo annunciate da Dazn.

“Viene spontaneo chiedersi con quali mezzi e strumenti e con quale livello di precisione la società sarà in grado di individuare ed identificare i clienti che effettivamente non abbiano avuto la possibilità di visualizzare le partite – afferma l’associazione. – La compensazione spetterà solo a quanti non siano riusciti affatto ad assistere alle partite oppure verrà erogata anche a coloro i quali abbiano perso solo una parte dell’incontro?”.

Secondo Federconsumatori, l’iniziativa di DAZN non è sufficiente, dunque, a compensare i disservizi subìti dagli utenti.

“Meno che mai – sottolinea – se adottata con un criterio così selettivo di cui peraltro non sono neanche del tutto chiari i parametri di applicazione: vista la diffusione e soprattutto la pluralità di malfunzionamenti riscontrati – dai problemi di audio al blackout totale passando per i rallentamenti del video – esortiamo quindi la società ad estendere la gratuità a tutti i clienti”.

Codici chiede a Dazn tempi e modalità dell’indennizzo

Anche per l’associazione Codici l’indennizzo annunciato da Dazn non basta.

“Prima di tutto perché si parla solo di due partite, Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio di giovedì 23 settembre – sottolinea Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici. – I problemi hanno riguardato anche altre gare ed altre giornate, quindi non è corretto riconoscere il rimborso solo per alcuni utenti. Inoltre vogliamo sapere tempi e modalità dell’indennizzo”.

“Nel frattempo – prosegue Giacomelli – la nostra azione va avanti. Continuiamo a ricevere segnalazioni da parte degli utenti, che lamentano ritardi nella trasmissione delle partite, improvvise interruzioni, difficoltà di accesso alla piattaforma. Lo scorso fine settimana, i problemi maggiori hanno riguardato Juventus-Sampdoria, Inter-Atalanta e Lazio-Roma. Non è possibile andare avanti così e non possiamo nascondere la preoccupazione per il proseguo di un campionato che non è certo partito con il piede giusto”.