Diamanti da investimento: Adiconsum Verona incontra i risparmiatori traditi

Al via tre appuntamenti in provincia di Verona per la questione diamanti da investimento. Adiconsum Verona incontrerà i risparmiatori martedì 29 gennaio alle 18 a Bussolengo, nella Sala civica “E. Bonizzato” (Biblioteca Comunale) Piazzale Vittorio Veneto, 101, e lo stesso giorno anche a San Bonifacio alle 18.30 nella Sala civica “Berto Barbarani” in Via Marconi, 1. Mercoledì 30 gennaio alle 18.30 l’appuntamento è a Villafranca, nell’Auditorium comunale in Piazzale San Francesco.

“Date le ultime vicende, come il fallimento della società Intermarket Diamond Business (Idb), una delle due società attive nella vendita di pietre preziose attraverso l’intermediazione di alcune grandi banche italiane, abbiamo deciso di organizzare incontri sul territorio per proseguire con la raccolta delle adesioni all’azione di autotutela collettiva e informare i cittadini su cosa fare a fronte del fallimento. Temiamo ulteriori ritardi nella riconsegna delle pietre che è condizione essenziale per procedere alle azioni di rivendicazione delle somme nei confronti delle Banche coinvolte», precisa Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona.