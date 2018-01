Inserire lo sviluppo sostenibile nei programmi elettorali. Mentre si fa sempre più incandescente la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche, dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS) arriva un appello ai leader politici perché la sostenibilità diventi parte integrante della proposta politica, con una serie di azioni – inserire lo sviluppo sostenibile nella Costituzione, rispettare gli accordi di Parigi sul clima – che promuovano lo sguardo verso il futuro da parte dell’Italia, finora rimasta indietro rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Si tratta di “dieci punti da inserire nei programmi politici per garantire agli elettori che la prossima legislatura guarderà al futuro e che metterà l’Italia sul sentiero della sostenibilità”, dice l’ASviS, che chiede ai leader dei partiti e dei movimenti politici impegnati nella campagna elettorale di rispettare l’impegno che l’Italia ha assunto nel 2015 sottoscrivendo, insieme ad altri 192 Paesi, l’Agenda 2030 dell’Onu e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, da cui sono scaturiti gli Accordi di Parigi sulla lotta ai cambiamenti climatici.

“In un’epoca di sfide globali e di grandi cambiamenti, è necessario rendere esplicita nei programmi politici una chiara visione del futuro, come raccomandato anche dal Presidente della Repubblica – ha detto il portavoce dell’ASviS, Enrico Giovannini – L’Agenda 2030 riconosce che tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale – sono ugualmente importanti. Purtroppo l’Italia non è su un sentiero di sostenibilità e non possiamo più perdere tempo: la prossima legislatura sarà quindi decisiva per cambiare direzione e realizzare un duraturo miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali del Paese”.

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite contiene 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030, in alcuni casi entro il 2020. L’ASviS ha evidenziato che l’Italia non ha ancora intrapreso davvero la strada verso un vero sviluppo sostenibile: qualche miglioramento c’è stato ma allo stesso tempo c’è ancora molto da fare per progredire in campi quali la lotta alla povertà, l’acqua pulita e la riduzione delle disuguaglianze. Il paese insomma non è ancora sul sentiero dello sviluppo sostenibile e per questo dall’Alleanza arriva la richiesta a partiti e movimenti politici di “rendere esplicita la propria adesione all’Agenda 2030 e di assumere alcuni impegni affinché la prossima legislatura veda come centrale la scelta per uno sviluppo sostenibile del Paese”. Quali impegni? Eccoli: