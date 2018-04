Vota la crescita felice e vinci la tua vacanza romana. Questo l’invito che arriva dagli organizzatori di Expo Consumatori 4.0, esposizione dedicata ai consumatori che si svolgerà dall’11 al 13 maggio a Roma all’insegna dello slogan “per una crescita felice, liberare i consumatori”. Quando si parla di consumi e consumatori non ci sono solo esperienze negative e da bocciare. Ci sono anche esempi che indicano una possibile svolta, nel senso della tutela dell’ambiente, dell’economia circolare e non solo. “Ci sono ovunque piccole ‘stelle’ che si accendono nella notte della barbarie consumistica”, dice il presidente Assoutenti Furio Truzzi.

La tre giorni di dibattiti, incontri tematici e spettacoli – organizzata da Assoutenti con la partecipazione di Rete Consumatori Italia – ha l’obiettivo di guardare non solo a quanto ancora non funziona nella tutela dei diritti dei consumatori (le vessazioni, i torti, i danni all’ambiente, i cibi con i pesticidi, le difficoltà dei servizi, la mancanza di trasparenza delle banche e delle assicurazioni) ma anche alle best practice e ai buoni esempi che in Italia e nel mondo indicano potenziali percorsi verso la crescita felice. “E’ in questa prospettiva che lanciamo l’iniziativa Vota la crescita felice e vinci la tua vacanza romana – spiega Furio Truzzi, presidente di Assoutenti – Invitiamo a un “referendum” sulle buone cose che fanno sperare in un futuro diverso, in cui consumatori siano liberi di compiere scelte consapevoli e amiche dell’ambiente e della persona. Ci sono ovunque piccole “stelle” che si accendono nella notte della barbarie consumistica”.

Gli organizzatori dell’esposizione hanno individuato alcuni esempi in positivo e invitano a partecipare a uno speciale referendum (questo il link: expoconsumatori.it/vota-vinci-expo) per votare chi diventerà il miglior testimonial di crescita felice.

L’adesione è libera. Chi vorrà potrà lasciare i propri dati (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo mail) e così facendo parteciperà all’estrazione finale di un viaggio a Roma in prima classe/business class Trenitalia per 2 persone nel weekend 11-13 maggio o, per i consumatori residenti a Roma, di un invito per 2 persone alla Cena di Gala presso l’Antico Tiro a Volo la sera dell’11 maggio .

Ecco le “stelle” della crescita felice tra cui scegliere con il “referendum”: