Nel campionato delle innovazioni che possono portare a una crescita felice Olanda batte Italia 2 a 1. Almeno per ora, ma c’è ancora tempo fino alle 12 di domani per votare lo speciale “referendum” lanciato dagli organizzatori di Expo Consumatori 4.0. L’esposizione dedicata ai consumatori è quasi ai nastri di partenza – si svolgerà dall’11 al 13 maggio a Roma all’insegna dello slogan “per una crescita felice, liberare i consumatori” – e nei giorni scorsi ha chiesto ai cittadini di votare le innovazioni più decise e coraggiose che possono far fronte alle trasformazioni della società e orientarla verso un futuro di “crescita felice”.

Il “referendum” vede in gara alcune iniziative, idee o progetti capaci di rappresentare un percorso concreto verso la crescita felice. Il voto verrà anche “premiato”: tra tutti coloro che vorranno esprimere la preferenza indicando i propri dati verrà infatti estratto un viaggio a Roma in prima classe/business class Trenitalia per 2 persone nel weekend 11-13 maggio o, per i consumatori residenti a Roma, la partecipazione alla Cena di Gala all’Antico Tiro a Volo la sera dell’11 maggio per 2 persone.

Dicono gli organizzatori di Expo: “Sono già tantissime le persone che hanno partecipato con il loro voto e per il momento, a meno di due giorni dalla chiusura, l’iniziativa olandese del giovane che ha inventato Ocean Clean Up, il sistema per la pulizia degli oceani dalla plastica, sembra avere la meglio (con un 52% di preferenze) sulle altre proposte. Segue con il 25% l’iniziativa italiana dell’Istituto Italiano di Tecnologia il cui dipartimento Smart Materials ha brevettato un incarto bio per alimenti utilizzando proprio gli scarti di frutta e verdura del mercato ortofrutticolo”. In corsa ci sono altre tre iniziative: lo spot Coca-Cola Social Media Guard ​che contrasta l’isolamento derivante dall’uso dei device; la presa di posizione dei manager di Unilever, che dicono basta alla pubblicità spazzatura e alle fake news​ su Google e Facebook; il primo reparto di supermercato “plastic free” inaugurato ad Amsterdam. Per votare c’è ancora una giornata di tempo: si potrà esprimere la propria preferenza fino alle 12 di domani, poi sarà il momento di decretare il miglior testimonial della crescita felice e di estrarre tra i partecipanti al voto il vincitore della vacanza romana.