Tutto pronto per Expo Consumatori 4.0, la prima esposizione dedicata ai consumatori e al loro ruolo, quali cittadini consapevoli, nel passaggio alla società del futuro. Si muove dunque con una prospettiva rivolta al futuro la kermesse organizzata da Assoutenti con la partecipazione di Rete Consumatori Italia.

“Per una crescita felice, liberare i consumatori”. Questo lo slogan e il manifesto d’intenti di Expo Consumatori, tre giorni di riflessione e “liberazione” perché, spiegano i promotori, “solo cittadini liberi dalle negatività del mercato” come monopoli, sprechi, frodi e contraffazioni, e da quelle dello Stato, come tassazione eccessiva, ingiustizia sociale e inefficienza burocratica, “possono operare scelte consapevoli e critiche e mantenere lo sguardo proteso al futuro”. L’evento si svolgerà a Roma, da domani a domenica 13 maggio al Parco della Musica. Saranno tre giorni con decine di iniziative e in calendario 13 dibattiti e tavole rotonde, oltre 80 protagonisti , due spettacoli e una mattinata, quella di domenica 13, interamente dedicata ai più piccoli con “La Città del Sole” che proporrà laboratori su riciclo dei rifiuti, economia circolare e sostenibilità consumerista. Ci saranno associazioni di consumatori, imprese, cittadini, sindacati, autorità, esponenti politici e delle Università.

All’esposizione si guarderà al futuro da diversi punti di vista ma in direzione di un unico orizzonte: quello di una crescita finalmente “felice”, raggiunta con la partecipazione di cittadini consumatori liberi e consapevoli. La tre giorni consumerista partirà dunque domani e affronterà il ruolo e la condizione del consumatore nella società contemporanea attraverso quattro momenti di discussione plenaria: si parlerà di educazione finanziaria, rivoluzione digitale, contraffazione, economia circolare.

“Oggi il consumatore ha una posizione cruciale nella transizione verso la società del futuro: dalle sue scelte e dalla capacità di coinvolgerlo e informarlo da parte del mondo economico e della politica dipenderà ad esempio il buon esito del passaggio a un’economia orientata al riuso e all’azzeramento degli sprechi”, commenta Furio Truzzi, presidente di Assoutenti. Oltre alla discussioni plenarie, ci saranno una decina di focus tematici su temi quali sostenibilità consumerista, concorrenza e libero mercato, diritto alla mobilità, strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie e “crescita felice”.

“I consumatori e gli utenti dei servizi sono protagonisti del cambiamento – prosegue Truzzi – e al contempo vivono in una società in cui è sempre più complicato accedere a informazioni corrette e ricorrere a meccanismi di tutela nel momento in cui i loro diritti vengono negati. Per questa ragione a Expo Consumatori 4.0 faremo incontrare per la prima volta in Italia tutti gli attori che hanno voce in capitolo nelle tematiche consumeriste”. Nel corso di Expo Consumatori 4.0 saranno inoltre consegnati anche tre importanti riconoscimenti: Premio Costituzione e Legalità; Premio Lotta alla Contraffazione; Premio Miglior Testimonial Crescita Felice.

