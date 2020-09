La riapertura dei cinema in Italia: tutte le regole da conoscere

Si è tornati finalmente in sala, anche se con delle regole e delle norme ben precise che devono essere rispettate. Sono stati mesi molto complicati, eppure questo è un altro passo verso una normalità che tanto stiamo auspicando.

Ovviamente, la priorità dovrà essere sempre quella di garantire il massimo livello di sicurezza sia in riferimento allo staff che nei confronti degli spettatori. La chiusura, come tanti ricordano, di tutti i cinema, è avvenuta a inizio marzo, per la precisione l’8, con una decisione che poi si è moltiplicata a catena anche in tanti altri Stati. Finalmente, però, si potranno nuovamente ammirare tante pellicole, in modo particolare quelle che sono legate al rapporto con lo sport, che ha sempre un impatto molto forte sul grande schermo.

Film e sport, ecco qual è la ricetta perfetta

A partire da Rocky fino ad arrivare a Seabiscuit – un mito senza tempo, la ben nota piattaforma di casinò online Betway ha voluto analizzare la graduatoria delle 50 più belle pellicole dedicate al mondo dello sport, che è stata realizzata da parte di IMDb, con l’intento di focalizzarsi sui fattori più importanti che fanno la differenza nel trascinare al successo questi grandi classici.

Su L’insider, è stato pubblicato un interessante articolo che analizza proprio gli elementi che rendono alcune vicende legate allo sport così perfette per il cinema: si tratta di caratteristiche strettamente legate alle discipline sportive, come pathos, istintività e anche tanta imprevedibilità. Tante storie di riscatto oltre che di eventi che hanno segnato in modo drammatico un’epoca. Non è un caso che tanti eroi e leggende sportive abbiano letteralmente sbancato al botteghino.

E non deve sorprendere, al tempo stesso, come i film che hanno avuto ad oggetto la trasposizione cinematografica sia di vite che di carriere in ambito sportivo, siano veramente tantissimi. Ad esempio, sul sito IMDb ne sono stati inserirei ben 4385 in elenco, di cui i primi dieci sono stati in grado di collezionare incassi per oltre 1,5 miliardi di euro.

Le regole all’interno del cinema

Prima di tutto, cerchiamo di capire meglio le regole che devono essere rispettate: le mascherine devono essere sempre indossate all’interno delle zone comuni, ovvero all’ingresso, così come nei corridoi, ma anche nei bagni. In questi casi è obbligatorio, mentre in sala non lo è, a quanto pare, anche per via del fatto che i posti sono distanziati, ma in ogni caso il consiglio migliore da seguire è quello di tenerla indosso comunque.

Un altro aspetto su cui tanti erano dubbiosi riguarda l’apertura o meno dei bar. Ebbene, i bar all’interno dei cinema sono aperti e, di conseguenza, c’è la possibilità di acquistare ogni tipo di prodotto. Ciascuna cinema, poi, ha previsto delle regole differenti in merito alla vendita e all’organizzazione interna di tali aspetti, optando per un sistema che si adatti meglio alle singole e specifiche esigenze relative alla struttura.

L’assegnazione dei posti in sala avviene in maniera singola oppure a piccoli gruppi. Attenzione, visto che non tutti i posti all’interno delle sale cinematografiche vengono assegnati, ma alcuni restano appositamente e necessariamente vuoti per consentire un perfetto distanziamento sociale tra i vari operatori. All’interno di ciascuna struttura è stata prevista, in ogni caso, un’apposita segnaletica orizzontale per guidare meglio nel percorso da affrontare e negli spazi da rispettare tutti i vari spettatori.