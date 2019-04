Protesta dei dipendenti Bassnet: “Settanta famiglie sull’orlo del precipizio”

Settanta famiglie sull’orlo del precipizio. Questa la denuncia dei sindacati che stanno assistendo i lavoratori della Bassnet srl, azienda che si occupa di monetica, assistenza clienti carte di credito e pos. Una società controllata dal Gruppo Basillichi, dal dicembre scorso incorporato da Nexi Payments. Dopo la manifestazione della scorsa settimana sotto il Ministero dello Sviluppo economico, per oggi i lavoratori hanno in programma un presidio sotto la Banca d’Italia.

I dipendenti della Bassnet srl stanno portando avanti una protesta nei confronti della Nexi payments. Come si legge su Roma Today, la Bassnet è in liquidazione ma ai lavoratori non è stata data alcuna certezza sul futuro. Denuncia Rsu Uilca Bassnet, che insieme a Fabi, Fisac, First Cisl e Fiom nei giorni scorsi ha organizzato il presidio davanti al Ministero del Lavoro: “Il gruppo Nexi, lo scorso dicembre ha incorporato Bassilichi, società in cui era collocata Bassnet. Ma mentre per i dipendenti Bassilichi ha trovato una soluzione (convogliandoli in una Newco denominata PayCare, ora passata di mano a Comdata), garantendo loro tre anni di continuità contrattuale, per i dipendenti Bassnet invece ha continuato a fare orecchie da mercante. Non sono arrivate risposte adeguate, con la speciosa conseguenza che i lavoratori si sono ritrovati in uno scenario sempre più a tinte fosche per effetto di un discutibilissimo sistema di promiscuità produttiva ed organizzativa che ha premiato solo taluni”.