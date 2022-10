Lotta al sovraindebitamento: al via DEBT SOLVE, la campagna di MDC e Progeu

Al via la nuova campagna informativa “DEBT SOLVE – facilitate support for debt counseling and improve access to services” promosso dal Movimento difesa del cittadino (MDC), in qualità di capofila, e da Progeu, come strumento educativo, informativo, di consulenza giuridica e psicologica, volto a prevenire ed affrontare il fenomeno del sovraindebitamento.

Una iniziativa che si pone, dunque, l’obiettivo di implementare la conoscenza, nei cittadini, delle misure di protezione adottate dalle Autorità e dagli Enti a favore dei consumatori, dopo il significativo impatto che la pandemia ha avuto nella vita sociale ed economica dell’area UE.

“La crisi ha colpito molti settori della vita, per questo motivo si è reso necessario, a vari livelli, un intervento congiunto per garantire adeguati sistemi di protezione e per evidenziare le lacune esistenti nel quadro normativo europeo in materia di tutela dei consumatori”, spiega MDC in una nota.

L’iniziativa DEBT SOLVE, cofinanziata dalla Commissione Europea (EISMEA) nell’ambito del Single Market Program, nasce quindi dall’esigenza di “fornire risposte chiare e compiute, in un quadro sociopolitico complesso e talvolta confuso o poco aderente alle reali necessità degli utenti”.

DEBT SOLVE, il problema del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è un fenomeno complesso che riguarda “una situazione di continua differenza tra debiti contratti e patrimonio disponibile”, nonché “la definitiva incapacità del debitore di riuscire a pagare regolarmente le proprie scadenze”. In sostanza, una situazione per cui il debito contratto è maggiore del denaro a disposizione.

Con la legge n. 3 del 2012 (“salva suicidi”) – ricorda MDC – è stata introdotta per la prima volta la procedura di “composizione della crisi da sovraindebitamento” che può essere azionata dai soggetti non fallibili e quindi da piccoli imprenditori, professionisti, consumatori e privati: è consentito cioè, al debitore, di aprire un procedimento presso il Tribunale competente – quello del luogo in cui ha la residenza il debitore – per chiedere la liberazione totale dai propri debiti.

La legge n. 3 del 2012 prevede tre diverse possibilità per liberarsi dai debiti:

Il piano del consumatore : ovvero una proposta di pagamento rateizzato dei propri debiti, presentabile solo dal consumatore-privato, che ha contratto i suoi debiti esclusivamente per scopi estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale;

: ovvero una proposta di pagamento rateizzato dei propri debiti, presentabile solo dal consumatore-privato, che ha contratto i suoi debiti esclusivamente per scopi estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale; L’accordo di ristrutturazione dei debiti : presentato da enti e imprese che non possono fallire, sostanzialmente molto simile al piano del consumatore, ma previa approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60% del debito complessivo del debitore;

: presentato da enti e imprese che non possono fallire, sostanzialmente molto simile al piano del consumatore, ma previa approvazione dei creditori che rappresentino almeno il 60% del debito complessivo del debitore; La procedura di liquidazione dei beni : cioè la liquidazione del patrimonio del debitore (privato o soggetto non fallibile) per far fronte al pagamento di tutti i debiti contratti, da parte di un liquidatore nominato dal Tribunale.

Le attività previste dal progetto

Data la complessità della materia e delle diverse possibilità opzionabili, il progetto di MDC e Progeu ha quindi, nel lungo periodo, l’obiettivo di “migliorare le condizioni di vita delle famiglie vittime di sovraindebitamento, grazie al supporto di un team di esperti nazionale, e di condividere un quadro operativo comune”.

Saranno dunque attivate numerose iniziative concrete, volte a fornire un’informativa semplice ed accessibile, in particolare alle categorie più deboli e a rischio, attraverso:

– l’implementazione di una piattaforma online per fornire consulenze sul debito da remoto;

– l’attivazione/potenziamento di 16 sportelli fisici istituiti in 4 regioni del Sud Italia (Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia);

– lo svolgimento di 4 sessioni di formazione per i consulenti;

– l’organizzazione di 2 eventi sovraregionali per lo scambio di conoscenze e metodi di lavoro;

– la realizzazione di una guida finale, disponibile in italiano e inglese, con l’obiettivo di raccogliere gli obiettivi raggiunti;

– una campagna di comunicazione e sensibilizzazione.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!