Garante: al via da Messina il Privacy Tour

Il “Privacy Tour 2024” prende il via da Messina: promuovere la consapevolezza sulla protezione dei dati e sull’uso responsabile della Tecnologia

Prende il via da Messina il “Privacy Tour 2024“, un evento volto a promuovere i temi della protezione dei dati e dell’uso consapevole delle tecnologie. L’evento, lanciato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) rappresenta un importante passo avanti nell’ambito della sensibilizzazione pubblica sui diritti digitali e sulla privacy nell’era digitale.

Organizzato da un consorzio di esperti in materia di privacy e tecnologia, il “Privacy Tour 2024” si propone di informare e coinvolgere il pubblico su questioni cruciali: partendo da Messina, il tour offre degli incontri per educare i cittadini sui loro diritti digitali e sulle migliori pratiche per proteggere la propria privacy online.

Come funziona

Giovedì 11 aprile, alle ore 17:00, presso la Stazione di Messina Centrale, si terrà la conferenza stampa di avvio del Tour, con la presenza del Collegio del Garante e la presentazione delle nuove adesioni al Tour. Il luogo, scelto come simbolica partenza del viaggio, sottolinea l’impegno nel promuovere i temi legati alla privacy, con particolare attenzione nei confronti dei soggetti vulnerabili.

Venerdì 12 aprile, dalle ore 9:30, al Teatro Vittorio Emanuele si svolgerà invece un evento intitolato “Privacy: informazione è protezione”, a cui parteciperanno numerosi rappresentanti delle istituzioni, delle Università, del mondo delle imprese, delle aziende digitali e delle Big Tech, esperti, giornalisti, divulgatori.

Partner e obiettivi

Il tour coinvolgerà successivamente anche la Calabria. L’iniziativa arriva in un momento cruciale, in cui l’uso sempre più diffuso delle tecnologie digitali ha portato a una maggiore esposizione ai rischi legati alla privacy e alla sicurezza dei dati personali. Il tour è stato pensato per raggiungere un’ampia varietà di pubblici, inclusi studenti, professionisti, imprenditori e anziani, offrendo contenuti adatti a tutti i livelli di conoscenza.

L’evento appresenta un’opportunità unica per i cittadini di accedere a informazioni e risorse di qualità sulla protezione dei dati e sull’uso responsabile della tecnologia. Oltre a fornire conoscenze pratiche, l’evento mira anche a stimolare una discussione più ampia, promuovendo un maggiore impegno e consapevolezza su questi temi cruciali.

