Per le piccole e medie imprese il nuovo Regolamento europeo sulla privacy, pienamento operativo da domani, sarà una “stangata” da almeno 2 miliardi di euro. A dirlo è Confesercenti, che contesta l’applicazione del GDPR (General Data Protection Regulation) alle imprese.

“Una batosta che costerà alle imprese almeno 2 miliardi di euro. Il GDPR, il nuovo regolamento sul trattamento e la protezione dei dati personali in vigore dal 25 maggio, è una stangata per le circa 4 milioni di PMI italiane, costrette a sostenere costi aggiuntivi per adeguarsi ad una norma burocratica la cui applicazione a tutte le imprese non porta alcun vantaggio effettivo ai cittadini”, dice Confesercenti, parlando una stima al ribasso perché basata su una stima di spesa di circa 500 euro a impresa, “il minimo per l’istituzione e la tenuta del registro dei dati personali e per la redazione della nota informativa”. Il responsabile esterno dei trattamento dei dati, ad esempio, può arrivare a costare fino a 5 mila euro l’anno.

“Un conto decisamente troppo salato per una norma che era nata per limitare gli eccessi dei giganti di Internet e della telefonia, ma che è finita per applicarsi anche a ditte individuali e a piccole imprese come ristoranti, bar e parrucchieri, che pagheranno multe salate in mancanza di un adeguamento – dice Confesercenti – Per i circa 23mila gestori di carburanti, poi, è in arrivo una nuova batosta burocratica: la carta carburanti e l’obbligo di emissione di fattura elettronica, che scatteranno dal prossimo 1° luglio, e costeranno agli operatori almeno 300 euro l’anno, per un totale complessivo di circa 7 milioni”. L’associazione chiede al prossimo Governo “una svolta, con un doppio intervento da portare a termine con urgenza: l’esclusione dal GDPR delle micro e piccole imprese che non usano dati personali a fini commerciali e l’istituzione del doppio regime (elettronico e cartaceo) per l’emissione di fatture riguardanti gli acquisti di carburanti per auto-trazione”.