Privacy, al via indagine internazionale a tappeto su rispetto norme e accountability

Parte da oggi il Privacy Sweep 2018, un’indagine a tappeto internazionale sul rispetto delle norme a tutela della protezione dei dati. In Italia l’Autorità Garante si concentrerà su Regioni, Province autonome e società controllate. Il Privacy Sweep è dedicato quest’anno, spiega il Garante Privacy in una nota, al principio di responsabilizzazione (accountability), introdotto anche in Europa dal Regolamento Ue.

L´iniziativa è coordinata dalla Global Privacy Enforcement Network (GPEN), la rete internazionale nata per rafforzare la cooperazione tra le Autorità della privacy di diversi Paesi e che mette insieme oltre 60 Garanti nel mondo, e prenderà in esame le misure che titolari o responsabili del trattamento hanno adottato per garantire e dimostrare il rispetto delle norme e degli standard in materia di protezione dei dati. In Italia l’Autorità si concentrerà sulle Regioni e sulle Province autonome e sulle rispettive società controllate che effettuano rilevanti trattamenti di dati personali per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico. Oltre a quella italiana, altre 17 Autorità garanti della privacy di altrettanti Paesi del mondo parteciperanno all’indagine. I risultati saranno resi pubblici il prossimo novembre.