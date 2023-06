Si chiude DigitalMente, il progetto UNC-TikTok per il benessere digitale nelle scuole

C’è bisogno di formazione sui temi del digitale e sull’uso delle piattaforme, come TikTok, ma anche di un dialogo aperto tra docenti e studenti per promuovere il “benessere digitale” e puntare sulla qualità del tempo passato online e non sulla quantità: è quanto emerge dal progetto “DigitalMente. Imparare, creare e condividere nel digitale in sicurezza”, ideato da Unione Nazionale Consumatori, con il supporto attivo di TikTok e la consulenza di Maura Manca, Psicoterapeuta Osservatorio Nazionale Adolescenza.

Si tratta della seconda edizione di un percorso didattico, giunto al termine in queste settimane in prossimità della chiusura delle scuole. Anche quest’anno la partecipazione è stata massiccia, con oltre 700 scuole coinvolte per un totale di 34.500 studenti; si conferma, come nel 2022, la Lombardia (17%) la regione con il maggior numero di adesioni, seguita da Campania (10%) Lazio e Puglia (entrambe al 9%).

DigitalMente, il concorso finale

Al termine del programma, gli istituti che hanno aderito hanno avuto la possibilità di partecipare al concorso finale “Trivia Quiz”, strumento interattivo volto a promuovere una rielaborazione critica delle nozioni apprese e a dare un riconoscimento alle classi che, grazie al percorso, hanno maturato una maggiore conoscenza sul tema della sicurezza online.

Ad aggiudicarsi il concorso di quest’anno: Irene Rosato della 2 E dell’Istituto Commerciale Lanciano Umberto I (Lanciano -CH) e Marco Ingrosso della 2 C dell’I.I.S.S. Del Prete- Falcone (Sava-Ta). Le classi vincitrici hanno diritto ad un incontro con gli esperti di TikTok per approfondire le tematiche legate a al benessere digitale online.

