Sondaggio HC. Vietato restare sul divano. Favorevoli o contrari al Reddito di cittadinanza?

Con l’approvazione della Nota di aggiornamento al Def 2019 è ufficialmente iniziato il countdown per l’introduzione del reddito e della pensione di cittadinanza a partire dal marzo del prossimo anno. Un importo di 780 euro al mese che il Governo destinerà a coloro che non hanno reddito o ne hanno uno troppo basso. Condizione fondamentale per poterlo mantenere: non restare sul divano.

I cittadini che ne avranno diritto, infatti, dovranno: iscriversi al Cento per l’impiego e rendersi immediatamente disponibili al lavoro; iniziare un percorso di ricerca attiva del lavoro; offrire la propria disponibilità per progetti comunali utili alla collettività (8 ore settimanali); frequentare percorsi per la qualifica o la riqualificazione professionale; effettuare la ricerca attiva per almeno 2 ore al giorno; comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del reddito; accettare uno dei primi tre lavori che vengono offerti.

Un percorso giustamente impegnativo, quindi, che dovrebbe avere come obiettivo quello di ridurre la povertà assoluta nel nostro Paese e stimolare la crescita tramite una maggiore occupazione.

Ma i paletti e le condizioni relative al reddito non finiscono qui. Per il Governo la parola d’ordine è “No alle spese immorali”. E su questo si è aperto un ampio fronte di discussione per cercare di capire cosa si potesse realmente acquistare e cosa no. Il sistema, ancora in fase di progettazione e quindi soggetto a (quotidiane) modifiche da parte dei suoi ideatori, prevede l’attivazione di una card in cui viene caricato il credito del reddito o pensione di cittadinanza che potrà essere speso per acquistare “beni di prima necessità”. Il resto che mensilmente non verrà speso resterà all’erario.

