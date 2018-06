Con il caldo che avanza è davvero difficile resistere al piacere di mangiare un bel gelato. Nel caso dei bambini poi non c’è dieta che tenga: gustarsi un cono è la merenda perfetta dei pomeriggi al mare o al parco in città. Ecco quindi che con l’estate alle porte torna anche l’iniziativa del “Gelato sospeso” che, con il supporto dell’associazione Salvamamme, dal 2015 permette a tutti i bambini di famiglie con difficoltà economiche di poter godere del piacere di un gelato.

Da oggi e fino al 31 ottobre sarà quindi possibile entrare in una delle gelaterie che aderiscono all’iniziativa e lasciare un gelato pagato per un bambino che non può comprarlo. Cosa si riceve in cambio? Niente di concreto ma il pensiero positivo del sorriso di un bambino può già essere abbastanza per compiere questo gesto.

In tre anni dal lancio dell’iniziativa, Salvamamme ha donato circa 100mila sorrisi ai bambini che sono entrati in gelateria e hanno chiesto il gelato sospeso. Salvamamme provvederà anche a coordinare l’invio dei gelati a case famiglia con minori, centri per anziani ed anche case protette per donne maltrattate con minori.