Vitelli, End the Cage: “Stop all’uso dei box singoli”. La richiesta ICE contro gabbie

La Iniziativa dei Cittadini Europei “End the Cage Age”, sostenuta da 140 associazioni europee di cui 19 italiane, chiede oltre alla fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti, anche la messa al bando dei box singoli per i vitelli dopo il distacco dalla madre. Le immagini, riprese nel 2017 CIWF nel circuito delle eccellenze italiane, mostrano come i box singoli in cui i vitelli sono costretti a trascorrere le prime 8 settimane di vita non consentano libertà di movimento agli animali. Gli spazi ridotti e l’isolamento inoltre impediscono la socializzazione degli animali, fattore fondamentale per il soddisfacimento delle loro necessità etologiche, non solo nelle prime settimane di vita, ma anche successivamente. I vitelli sono infatti naturalmente portati a vivere in gruppo.

Le patologie che più spesso colpiscono i vitelli sono diarrea e malattie respiratorie. Patologie che con la corretta gestione degli animali, un buon alloggiamento e una corretta ventilazione, sono meno frequenti quando i vitelli vengono allevati in gruppo, piuttosto che in box singoli. Inoltre, quando i vitelli sono allevati in gruppo, hanno più spazio per le loro attività, sviluppano la capacità di stare con i propri simili esprimendo i loro naturali comportamenti sociali; quando i vitelli sono allevati al pascolo le loro condizioni migliorano ulteriormente.

In Italia ogni anno nascono quasi 1,8 milioni di vitelli (ISMEA). Circa 340.000 sono invece importati ogni anno (ISTAT).

L’Iniziativa dei Cittadini Europei “End the Cage Age” chiede la fine dell’uso di tutte le gabbie negli allevamenti degli animali allevati a scopo alimentare: più di 300 milioni di animali fra conigli, galline, oche, scrofe e quaglie. L’iniziativa è sostenuta da 140 associazioni europee in 24 paesi, 19 associazioni sono italiane*.

L’obiettivo è raccogliere un milione di firme entro l’11 settembre 2019 per far sì che la Commissione si esprima riguardo alla richiesta della petizione.

La petizione è già stata firmata dal Ministro della Salute Giulia Grillo in occasione del lancio nazionale lo scorso 16 ottobre presso la Camera dei Deputati. Le firme raccolte in UE sono già 180.000. In Italia, per firmare, è necessario inserire alcuni dati personali e quelli di un valido documento d’identità. Questi dati saranno gestiti nel rispetto della privacy in una banca dati protetta ospitata dal Data Centre della Commissione europea.

*Le associazioni che compongono la coalizione italiana sono: Amici della terra Italia, Animal Aid, Animal Equality, Animal Law, Animalisti Italiani, CIWF Italia Onlus, Confconsumatori, ENPA, Il Fatto Alimentare, LAC – Lega per l’abolizione della caccia, LAV, Legambiente, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, LEIDAA, Jane Goodall Institute Italia,OIPA, Partito Animalista, Terra Nuova, Terra! Onlus.