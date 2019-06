Non lasciamo gli anziani soli, Auser lancia la campagna “Aperti per ferie”

Torna “Aperti per ferie” la campagna estiva promossa dall’Auser per aiutare gli anziani, soprattutto quelli che vivono da soli, ad affrontare con serenità i disagi dell’estate. Le ondate di calore, i negozi chiusi, i servizi ridotti e il quartiere che si svuota possono rendere la vita di tutti i giorni più difficile e faticosa da affrontare, soprattutto per le persone più fragili e sole. La “bella stagione” rischia così di diventare sinonimo di solitudine e di accentuare il senso di isolamento.

La campagna “Aperti per ferie” prevede una risposta articolata e diversificata che viene incontro ad esigenze di aiuto concreto, di compagnia e socializzazione: sedi associative aperte e climatizzate; attività di svago e intrattenimento; compagnia domiciliare; compagnia telefonica; consegna a casa della spesa o dei farmaci; accompagnamento per visite mediche o pratiche burocratiche.

Da Nord a Sud del Paese, nelle grandi città come in molti piccoli centri, sono numerosi i piani di “Emergenza Estate” che vedono Auser protagonista con la sua rete di volontari e il servizio di Telefonia Sociale Filo d’Argento con il suo Numero Verde nazionale 800-995988.

Sul sito www.auser.it per tutto il periodo estivo, sarà attiva una sezione speciale nella quale trovare notizie utili per aiutare gli anziani e le loro famiglie ad affrontare con serenità l’estate. Sarà possibile scaricare e sfogliare “Aperti per ferie. Auser resta sempre con te”, una Guida all’Emergenza Estate di facile e rapida consultazione che raccoglie tutte quelle informazioni utili per affrontare una calda estate, sicuri e sereni. Si rivolge agli anziani e spiega cosa è un eccesso di calore, quali sintomi procura, come affrontarlo, ma soprattutto come prevenirlo attraverso semplici accorgimenti. Fornisce inoltre indicazione pratiche sulle corrette abitudini alimentari da tenere durante il gran caldo e l’elenco dei numeri da contattare in caso di bisogno.

Presenta dal Nord al Sud Italia, le iniziative che le Amministrazioni locali e il volontariato e le sue reti, realizzano per aiutare gli anziani ad affrontare i rischi legati alla solitudine e agli effetti del caldo: call center, numeri verdi, monitoraggio degli anziani fragili, servizi a domicilio, attività ricreative in centri climatizzati e tanto altro ancora.

Il presidente nazionale dell’Auser Enzo Costa ripropone anche quest’anno l’appello per dedicare qualche ora della settimana a chi è solo “perché aiutare gli altri fa bene”.

“L’estate è il periodo più difficile dell’anno soprattutto per gli anziani che vivono da soli – sottolinea Costa- Basta poco per dare serenità ad un anziano solo, una telefonata, una visita a casa, una passeggiata da fare insieme. Ecco perché ci appelliamo alle persone di ogni età, chiediamo di dedicare un po’di tempo per essere al nostro fianco e portare un sorriso a chi è solo”.