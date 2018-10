Chi dà retta alle sirene? Auser: informazione e disinformazione nell’era del web

La tecnologia non ha età. Lo conferma un sondaggio di Ipsos secondo il quale il 76% degli over 60 italiani ha almeno un account e il 25% degli intervistati usa i social per discutere di temi di attualità. Dialogo, confronto e partecipazione sono la cifra del web ma non è tutto oro quello che luccica. La fabbrica delle “bufale” non va mai in vacanza diffondendo ogni giorno false notizie su politica, salute, fenomeni sociali e tanto altro ancora.

Quanto siamo sicuri di non restare intrappolati in qualche inganno? Come possiamo difenderci dalle bufale che girano in internet e sui social e che ci raccontano in malafede qualcosa che non è?

Questo è il tema, di grandissima attualità, scelto per l’edizione 2018 della Città che apprende, l’evento che l’Auser a cadenza biennale dedica alla cultura ed alla educazione degli adulti come strumento di cittadinanza e di integrazione sociale, coinvolgendo la rete delle Università Popolari e dei Circoli Culturali.

Titolo dell’evento sarà “Chi dà retta alle sirene? Informazione e disinformazione nell’era del Web e dei Social” e si terrà a Torino il 18 e 19 ottobre 2018 presso l’Auditorium della Città Metropolitana.

Due giorni molto intensi di dibattito durante i quali l’Auser ha chiamato a confrontarsi esperti del settore e rappresentanti del mondo dei media e dell’informazione.

“Gli anziani sono una delle categorie più esposte al rischio di incappare nelle bufale”, sottolinea il presidente nazionale Enzo Costa, “ecco perché abbiamo deciso di approfondire questo tema”.