Come usi Internet? Eurostat: mail, video e social le funzioni più usate degli europei

Nel 2018, l’85% delle persone tra i 16 e 74 anni nell’Unione europea, ha utilizzato internet negli ultimi tre mesi. Si va dal 98% degli internet user della Danimarca, al 65% della Bulgaria. L’uso di Intenet è cresciuto rapidamente negli anni: nel 2007 la media era del 57% e già nel 2012 era del 73%. La classifica degli internet user prosegue con il Lussemburgo (97%) e l’Olanda (95%), mentre i più ‘disconnessi’ dei 28 sono bulgari (65%), romeni (71%) e greci (72%).

Internet è usato principalmente per inviare e ricevere mail (73%) e per cercare informazioni riguardo a beni e servizi (70%). Una parte consistente di coloro che usano internet, lo sfruttano anche per guardare contenuti video (57%), stare sui social networks (56%), usare i servizi bancari online (54%) e cercare informazioni sulla salute (52%).

Per quanto riguarda i servizi di posta elettronica, i danesi risultano primi con il 94% mentre in Belgio tale funzione risulta meno popolare (40%). primeggiano anche riguardo ai contenuti video, il social networking e l’uso dell’internet banking che è molto apprezzato anche da finlandesi e olandesi. Questi ultimi risultano anche coloro che cercano maggiormente informazioni sul tema della salute (72%) .

E gli italiani? Gli abitanti della Penisola sono quart’ultimi in Europa per l’utilizzo di internet, con il 74%. In linea con le tendenze dell’Ue, il web viene utilizzato dagli italiani soprattutto per le email (57%), per guardare video (52%) e per i social (46%).