Incoraggiare gli investimenti in tecnologia e ingegneria digitale allo scopo di dare più forza ad una società europea più competitiva e sicura. Con questo obiettivo si svolge oggi il dibattito all’interno del Digital Day 2018, in programma a Bruxelles. Dopo l’evento dell’anno scorso a Roma, che ha generato proficue collaborazioni in settori quali il calcolo ad alte prestazioni, la mobilità connessa e la digitalizzazione dell’industria, la Commissione ripropone l’iniziativa per incoraggiare una maggiore cooperazione nel digitale, riunendo i ministri e i rappresentanti dei paesi dell’UE, dell’industria, del mondo accademico e della società civile.

Il futuro dell’Europa è più che mai digitale e la cooperazione è fondamentale per raggiungere risultati efficaci nei settori dell’intelligenza artificiale, delle tecnologie blockchain, della sanità elettronica (eHealth) e dell’innovazione.

In un anno sono stati compiuti importanti passi avanti verso la realizzazione del mercato unico digitale. L’abolizione delle tariffe di roaming e la portabilità dei contenuti online sono ormai parte integrante della vita dei cittadini europei. Nel maggio 2018 entreranno in vigore norme più severe in materia di protezione dei dati e la prima normativa a livello di UE sulla cibersicurezza.

“I cittadini europei stanno iniziando a godere dei benefici concreti del mercato unico digitale”, ha dichiarato Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, “Il Digital Day di quest’anno è il momento ideale per riconoscere ciò che abbiamo realizzato, ma anche per incoraggiare gli Stati membri a procedere rapidamente con le proposte legislative ancora in discussione. Abbiamo bisogno di preparare insieme il nostro futuro digitale e di fare di più, unendo forze e risorse, per cogliere le opportunità offerte da tecnologie quali intelligenza artificiale e blockchain”.

L’evento di quest’anno si configura dunque come il follow up del Digital Day 2017. Il risultato è stata la firma da parte dei ministri di una dichiarazione per dare all’Europa un ruolo di protagonista sulla scena mondiale del calcolo ad alte prestazioni, che ha accelerato la cooperazione europea nel campo dei supercomputer con l’impresa comune EuroHPC del gennaio 2018. 29 paesi europei hanno inoltre firmato una lettera di intenti per istituire, insieme alla Commissione, un quadro giuridico per le prove transfrontaliere con veicoli connessi, che ha portato all’annuncio, nel settembre 2017, di diversi corridoi di prova su larga scala.

Tra le azioni portate avanti dalla Commissione a seguito dell’evento dello scorso anno vi è l’inaugurazione della piattaforma europea di digitalizzazione dell’industria per collegare le iniziative nazionali, che ha contribuito a sviluppare una rete di poli dell’innovazione digitale in tutta Europa e a favorire la cooperazione pubblico-privato. La Commissione ha poi avviato il programma di tirocini dell’iniziativa “Opportunità digitali” che ha portato al lancio dell’iniziativa di tirocini transfrontalieri nel dicembre 2017 e ha presentato un quadro europeo di interoperabilità aggiornato che nell’ottobre 2017 è stato sancito dalla dichiarazione ministeriale sull’eGovernment ed è considerato la tabella di marcia per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l’Economia e la società digitali, ha sottolineato che: “La digitalizzazione sta trasformando la nostra società e l’unico modo per beneficiarne appieno è attraverso una stretta e fruttuosa collaborazione. Impegno e investimenti coordinati a livello di UE sono indispensabili per affrontare le sfide future”.