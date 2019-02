Fintech, Abi Lab: l’Intelligenza artificiale operativa nel 90% delle banche

L’Intelligenza artificiale è già una realtà nelle banche operanti in Italia. A livello complessivo, quasi il 90% delle realtà che hanno partecipato ad una prima indagine messa a punto da ABI Lab ha attivato o sta attivando un progetto sull’Intelligenza artificiale tra iniziative allo studio, in fase pilota o in produzione. Sono alcuni risultati preliminari dall’ultima indagine di ABI Lab sulle priorità di investimento in Tecnologie della informazione e della comunicazione (Information and Communications Technology – Ict).Dalla ricerca emerge che l’Intelligenza artificiale sta avendo un impatto pervasivo e significativo per le banche italiane, in special modo in ambiti come il contact center (73% dei rispondenti). In questo campo, più dei due terzi delle iniziative hanno già superato lo stadio di studio e sono in produzione o almeno in una fase pilota.

Ma l’Intelligenza artificiale trova applicazioni di successo anche nei processi di servizio al cliente (65%) su cui c’è particolare attenzione a valutare l’impiego di strumenti evoluti per la costruzione di un’offerta personalizzata sulle esigenze degli utenti, e per il supporto interno

In futuro, tra gli altri ambiti di possibile applicazione, si evidenzia il mondo del trasferimento di conoscenza, il cosiddetto knowledge transfer. Il riferimento è all’help desk interno, al knowledge management interno, ai servizi intranet. Su tutto questo sta lavorando il 35% dei partecipanti all’indagine.

Anche il tema dell’analisi del merito di credito, il credit scoring, è un’area di particolare attenzione, su cui sono attive iniziative nel 38% dei rispondenti.

Intensa è anche l’attività di sperimentazione, ricerca e realizzazione di progetti pilota sia nei processi interni e di sicurezza delle banche, sia lì dove è coinvolto il cliente. In quest’ultimo caso l’obiettivo è verificare attentamente l’efficacia delle tecnologie di Intelligenza artificiale nella gestione con l’esterno.

In questo scenario di trasformazione, occorre tener presente che le tecnologie applicabili dovranno affiancare i processi bancari nella trasformazione digitale. Va da sé che l’Intelligenza artificiale non sostituirà la persona, ma potrà supportarne le capacità e accelerare i tempi di risposta al cliente.