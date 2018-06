Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) ha annunciato l’acquisizione di Flipgrid Inc., la principale piattaforma di social learning utilizzata in 180 Paesi da oltre 20 milioni di studenti, famiglie e docenti a tutti i livelli di istruzione. Analogamente al software Office 365 Education, Microsoft renderà Flipgrid gratuita per le scuole, in modo che sia sempre più semplice utilizzarla. Coloro che hanno acquistato un abbonamento a Flipgrid riceveranno un rimborso proporzionato.

La missione di Flipgrid è supportare gli educatori nel proprio compito di aiutare gli studenti a dar espressione alla loro voce, a condividere le loro opinioni e a rispettare le idee degli altri. “Siamo entusiasti dell’impatto che Flipgrid ha avuto nel social learning finora e desideriamo aiutarli a crescere come parte della famiglia Microsoft”, ha dichiarato Eran Megiddo, Corporate Vice President di Microsoft. “Intendiamo impegnarci per garantire che la loro piattaforma e i loro prodotti continuino a funzionare al meglio trasversalmente agli ecosistemi Microsoft, Google e dei Partner per offrire vantaggi agli studenti e agli insegnanti di tutto il mondo.”

Microsoft – che intende sostenere gli studenti di tutto il pianeta nel realizzare il proprio potenziale – considera Flipgrid uno strumento ideale per aiutare docenti e studenti a sviluppare le proprie skill sociali ed emotive, andando oltre il tradizionale curriculum. In collaborazione con McKinsey & Company, Microsoft ha recentemente condotto una ricerca globale che esplora le skill di cui avrà bisogno la “Classe del Futuro” e lo studio conferma che dal 30% al 40% delle occupazioni a crescita più rapida richiederanno espressamente skill sociali ed emotive.

Entrando a far parte di Microsoft, Flipgrid manterrà brand, cultura distintiva e team, focalizzati nell’amplificare la voce degli studenti. Ampliando l’accessibilità di Flipgrid alla community globale degli educatori, l’azienda si allineerà anche all’impianto di compliance alla privacy di Microsoft, rispetto a GDPR, FERPA e COPPA, per assicurare che Flipgrid continui a essere un posto sicuro ove gli studenti e gli insegnanti possano comunicare in libertà.

Entrambe le aziende vedono la crescita della community Flipgrid e il trend del social learning come una tendenza che avrà impatto duraturo sulla società man mano che gli studenti diventano cittadini digitali sicuri e responsabili. Gli insegnanti che utilizzano Flipgrid stanno già apprezzando questa attitudine nelle classi di oggi.

“È un onore e un privilegio lavorare con educatori che in tutto il mondo danno voce agli studenti e li aiutano ad amplificare le proprie opinioni”, ha commentato Charlie Miller. “Il Team Microsoft Education ha mostrato un entusiasmo e un supporto senza precedenti rispetto alla nostra missione e siamo felici per il nuovo capitolo che si apre per la community Flipgrid”.