Dazn, aumentano le tariffe e arriva Dazn plus a 39,99 euro. UNC: esposto all’Antitrust

Da agosto vedere Dazn contemporaneamente su due dispositivi collegati a reti diverse costerà quasi 40 euro al mese. La piattaforma interviene sul tema della doppia utenza e, per la prossima stagione calcistica, prevede ora due offerte di abbonamento. Quella standard sarà di 29,99 euro al mese, quella “Plus” costerà invece 39,99 euro al mese.

Dazn e le nuove tariffe, più alte

Dazn ha infatti comunicato ai suoi abbonati le nuove tariffe per vedere il calcio in streaming. Il cambiamento principale sarà l’inaugurazione di una versione Plus dell’abbonamento che permetterà la doppia visione in contemporanea da luoghi differenti. Nell’abbonamento base si potrà invece fare soltanto dalla stessa rete domestica, la stessa linea wi-fi. Insomma: per vedere live la partite da due dispositivi a distanza serviranno 10 euro in più al mese se paragonati con l’offerta che molti avevano sottoscritto, a 19,99 euro mensili.

Alla scadenza della promozione a 19,99 euro al mese, comunica infatti la piattaforma, il prezzo dell’abbonamento si rinnoverà salvo disdetta alle nuove condizioni di utilizzo a 29,99 euro al mese. Da settembre 2022 si potrà scegliere il piano di abbonamento Dazn Plus al costo di 39,99 euro al mese che “ti permetterà di registrare fino a sei dispositivi e guardare i nostri contenuti in contemporanea da due dispositivi tra quelli registrati anche se non connessi alla rete internet della tua abitazione”.

La notizia della variazione delle tariffe Dazn è rimbalzata subito sulla stampa, con annesse proteste social da parte degli abbonati che di fatto si trovano davanti a tariffe più alte.

«L’account di Dazn – si legge nella comunicazione riportata dai giornali – è personale e non può essere condiviso. Solo chi vive con te può usare il tuo account Dazn, secondo le modalità prescritte».

Da qui si spiegano le proteste che a stretto giro sono rimbalzate anche sui social. Giusto per fotografarne il tenore: gli utenti di Dazn scrivono in modo più o meno ironico “ciaone”, evocano disdette dell’abbonamento, denunciano che per lo stesso servizio prima pagavano 19,90 euro mentre ora vengono chiesti 39,99. Interviene anche l’Unione Nazionale Consumatori che annuncia un esposto all’Antitrust.

UNC annuncia esposto all’Antitrust

Dazn ha svelato i nuovi prezzi per gli abbonamenti per la stagione 2022-2023 in cui annuncia degli aumenti, scrive l’UNC.

«Abbiamo deciso di presentare un esposto all’Antitrust, in primo luogo perché nella comunicazione inviata agli utenti Dazn comunica le variazioni contrattuali, e gli aumenti già surreali, senza ricordare contestualmente all’abbonato il suo sacrosanto diritto di poter recedere, in violazione delle norme a tutela degli utenti – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – È inaccettabile, poi, farsi gioco dei tifosi che seguono il calcio in televisione. Dazn è già stata graziata nella precedente stagione dal ritardo con il quale Agcom ha cambiato le regole sulla qualità delle trasmissioni, di fatto non pagandone il costo. Ora attendiamo il pronunciamento urgente dell’Antitrust».

«Si tratta di rincari abnormi che danneggeranno in particolare i tifosi, e di uno squilibrio evidente nel mondo del calcio, con Dazn che da un lato si aggiudica i diritti per la trasmissione delle partite di serie A, dall’altro sceglie in totale autonomia come modificare le offerte commerciali, applicando aumenti esagerati che peseranno come un macigno sulle tasche degli utenti – afferma a sua volta il Codacons – Alla luce delle modifiche tariffarie decise da Dazn, chiediamo alla Lega di serie A di valutare se sussistano eventuali presupposti per annullare il contratto siglato con la società, allo scopo di tutelare utenti e tifosi».

